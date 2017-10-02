《全球重要经济事件一览表》--10月2日-10月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月2日(一)

曼谷--泰国央行总裁威拉泰在商业研讨会上发表讲话(0230)。

马德里--西班牙央行总裁林德在金融会议上发表讲话(0930)。

伦敦--欧洲央行首席经济学家普雷特在MMF货币与金融政策2017年会议上发表演讲(1300)。

德克萨斯州厄尔巴索--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在“与美联储对话餐会”上参与问答环节(1800)。

奥斯陆--挪威央行举办会议，主题为“大数据、机器学习与宏观经济”(至10月3日)。

10月3日(二)

华盛顿--美联储理事鲍威尔就“监管改革”发表演讲(1230)。

悉尼--澳洲央行货币政策决定(0330)。

瑞典哥特堡PARKGATAN--瑞典央行总裁英韦斯就经济发展与当前货币政策发表讲话(0930)。

加拿大魁北克--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话。

10月4日(三)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福欧洲央行游客中心(ECB Visitor Centre)的落成典礼上致开幕词(1615)

圣路易斯--美国联邦储备理事会主席叶伦在圣路易斯社区银行会议致开幕词(1915)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

10月5日(四)

墨尔本--澳洲央行副总裁德贝尔参与墨尔本学院宏观经济政策会议的小组讨论(0530)。

马尼拉--第四届东盟-欧盟高层会议(至10月6日)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在欧洲央行举办的第七届中欧、东欧与南欧国家(CESEE)会议上致欢迎词(0815)，并主持首次会议，主题为“CESEE的追赶过程”(0830)。欧洲央行执委科尔主持第二次会议，主题为“CESEE国家实现可持续经济趋同的挑战和政策”(1215)。

纽约--美国联邦储备理事会理事鲍威尔、纽约联储总裁杜德利、美国财政部市场操作集团(Treasury Market Practices Group)成员--摩根士丹利的Tom Wipf和摩根大通的Sandie O‘Connor在如何改善该集团操作的研讨会上讲话(1230)。

奥斯汀--美国费城联储总裁哈克在联邦储备系统主办的投资美国劳动力大会上讲话(1330)。堪萨斯城联储总裁乔治也在同一会议上发表讲话(2030)。

圣路易斯--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在圣路易斯联储主办的“21世纪的社区银行：研究和政策会议”发表主旨演讲(1315)。

10月6日(五)

纽约布鲁克林--美国纽约联储总裁杜德利发表题为“货币政策前景以及受教育水平提高对经济流动性的重要作用”的演讲(1615)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说，主题为“全美大都会统计地区生活水平”(1750)。

奥斯汀--联邦储备系统主办活动“投资美国劳动力ˇ”会议。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗将发表演说(1645)，亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克参加问答环节(1315)。

10月7日(六)

蒙特利尔--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在第84届国际大西洋经济会议发表演讲(1545)。

10月9日(一)

卢森堡--欧元集团会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)