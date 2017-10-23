《全球重要经济事件一览表》--10月23日-10月30日

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10月23日(一)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在该行就信贷、银行及货币政策所召开的会议致欢迎辞(0700)。

伦敦--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)参加英国伦敦大学国王学院所主办的活动“每件事都息息相关--银行法规及监管的国际面向”(1730)。

伦敦--卢森堡财长Pierre Gramegna就卢森堡及英国退欧发表谈话。

卢森堡--欧盟就业、社会政策、卫生和消费者事务委员会会议。

--十九大记者招待会请中央财经领导小组办公室副主任杨伟民，环境保护部党组书记、部长李干杰介绍践行绿色发展理念，建设美丽中国有关情况。

--十九大集体采访活动，主题为“打好生态环保攻坚战”，朱华，福建省环保厅党组书记、厅长朱华，河北省环保厅党组书记、厅长高建民，辽宁省环境科学研究院院长张丽华，江苏省环境监测中心副主任胡冠九，湖南省张家界市环保局环境监测中心站分析室主任黄斌出席。

10月24日(二)

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至25日)。

--中共十九大闭幕会上午在人民大会堂举行。

10月25日(三)

渥太华--加拿大央行公布政策利率及货币政策报告(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行第五次货币政策会议(0700)。

首尔--东盟与中日韩金融特别工作组会议(至27日)。

巴西利亚--巴西央行公布利率决定。

10月26日(四)

斯德哥尔摩--瑞典央行就利率决策举行记者会，央行总裁英韦斯将参加记者会。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在明尼亚波利斯联储主办的活动上致欢迎辞(1430)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在货币经济中心发表讲话(0900)。

法兰克福--欧洲央行公布月度贷款和货币供应数据。

奥斯陆--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定和货币政策报告(0730)。

法兰克福--欧洲央行公布利率决定。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在利率决定会议后召开记者会。

悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在悉尼大学演讲(0745)。

10月27日(五)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在第五届法兰克福金融市场政策会议发表主旨演讲(0715)。

法兰克福--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在第五届法兰克福金融市场政策会议参与小组讨论(1045)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演讲(0700)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。

10月30日(一)

东京--日本央行举行货币政策会议(至31日)。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)