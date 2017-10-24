《全球重要经济事件一览表》--10月24日-10月31日

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10月24日(二)

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至25日)。

--中共十九大闭幕会上午在人民大会堂举行，会后举办“党代表通道”第三场采访活动。

10月25日(三)

渥太华--加拿大央行公布政策利率及货币政策报告(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行第五次货币政策会议(0700)。

首尔--东盟与中日韩金融特别工作组会议(至27日)。

巴西利亚--巴西央行公布利率决定。

10月26日(四)

斯德哥尔摩--瑞典央行就利率决策举行记者会，央行总裁英韦斯将参加记者会。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在明尼亚波利斯联储主办的活动上致欢迎辞(1430)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在货币经济中心发表讲话(0900)。

法兰克福--欧洲央行公布月度贷款和货币供应数据。

奥斯陆--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定和货币政策报告(0730)。

法兰克福--欧洲央行公布利率决定。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在利率决定会议后召开记者会。

悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在悉尼大学演讲(0745)。

10月27日(五)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在第五届法兰克福金融市场政策会议发表主旨演讲(0715)。

法兰克福--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在第五届法兰克福金融市场政策会议参与小组讨论(1045)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演讲(0700)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。

10月30日(一)

东京--日本央行举行货币政策会议(至31日)。

10月31日(二)

东京--日本央行发布货币政策决议。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。

北京--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会。 (完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)