《全球重要经济事件一览表》--10月26日-11月2日　

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10月26日(四)

斯德哥尔摩--瑞典央行就利率决策举行记者会，央行总裁英韦斯将参加记者会(0900)。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在明尼亚波利斯联储主办的活动上致欢迎辞(1430)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在货币经济中心发表讲话(0900)。

法兰克福--欧洲央行公布月度贷款和货币供应数据。

奥斯陆--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定和货币政策报告(0730)。

法兰克福--欧洲央行公布利率决定。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在利率决定会议后召开记者会(1230)。

首尔--东盟与中日韩金融特别工作组会议(至27日)。

悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在悉尼大学演讲(0745)。

--中共十九大新闻发言人在梅地亚宾馆召开专题新闻发布会，请有关方面负责人解读十九大报告(0200)。

--中国商务部召开10月第2次例行新闻发布会(0200)。

10月27日(五)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在第五届法兰克福金融市场政策会议发表主旨演讲(0715)。

法兰克福--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在第五届法兰克福金融市场政策会议参与小组讨论(1045)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演讲(0700)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。

天津--2017年中国亚洲杰出经济人交流论坛。

10月30日(一)

东京--日本央行举行货币政策会议(至31日)。

10月31日(二)

东京--日本央行发布货币政策决议。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。

北京--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会。

11月1日(三)

伯恩--瑞士央行委员Fritz Zurbrugg将就“贷款、债务及成长”发表谈话(1715)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)。

11月2日(四)

纽约--纽约联储总裁杜德利在替代参考利率委员会(ARRC)圆桌会议发表总结谈话(1615)。

芝加哥--亚特兰大联储总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)出席公共政策分析和管理协会所举办的“政府统计扮演的关键角色”小组会议(2215)。

挪威TRONDHEIM--挪威央行副总裁Egil Matsen对挪威科技大学学生发表谈话(1115)。

奥斯陆--挪威央行发布2017金融稳定报告(0900)。

伦敦--英国央行发布利率决议、最新通胀报告及会议记录(1100)。(完) (编译 龚芳; 审校 郑茵)