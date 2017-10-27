《全球重要经济事件一览表》--10月27日-11月3日

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10月27日(五)

巴黎--德国央行总裁魏德曼在德国驻巴黎大使馆发表谈话(1130)。

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在第五届法兰克福金融市场政策会议发表主旨演讲(0715)。

法兰克福--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在第五届法兰克福金融市场政策会议参与小组讨论(1045)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演讲(0700)。

首尔--东南亚国家联盟(ASEAN)加日本、韩国及中国金融工作组会议(最后一天)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。

--中国国新办就2017年前三季度工业通信业发展情况举行发布会(0200)。

天津--2017年中国亚洲杰出经济人交流论坛。

10月30日(一)

东京--日本央行举行货币政策会议(至31日)。

10月31日(二)

东京--日本央行发布货币政策决议。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。

--中国社科院2017年《生态城市绿皮书》、《生态安全绿皮书》新闻发布会(0100)。

北京--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会。

11月1日(三)

伯尔尼--瑞士央行委员Fritz Zurbrugg将就“贷款、债务及成长”发表谈话(1715)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)。

11月2日(四)

纽约--美联储理事鲍威尔参加替代参考利率委员会(ARRC)圆桌会议。

纽约--纽约联储总裁杜德利在ARRC圆桌会议发表总结谈话(1615)。

芝加哥--亚特兰大联储总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)出席公共政策分析和管理协会所举办的“政府统计扮演的关键角色”小组会议(2215)。

挪威TRONDHEIM--挪威央行副总裁Egil Matsen对挪威科技大学学生发表谈话(1115)。

奥斯陆--挪威央行发布2017金融稳定报告(0900)。

伦敦--英国央行发布利率决议、最新通胀报告及会议记录(1200)。 11月3日(五)

华盛顿--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加住房与金融姐妹会(WHF)举办活动中的问答环节(1615)。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen及Egil Matsen对该行区域网络发表谈话(0800)。

挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)对卑尔根工商协会发表谈话(1030)。