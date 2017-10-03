《全球重要经济事件一览表》--10月3日-10月10日

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10月3日(二)

伦敦--英国金融政策委员会(FPC)公布9月20日会议的会议记录(0830)

奥斯陆--挪威央行举办会议，主题为“大数据、机器学习与宏观经济”(最后一日)。

华盛顿--美联储理事鲍威尔就“监管改革”发表演讲(1230)。

悉尼--澳洲央行货币政策决定(0330)。

瑞典哥特堡PARKGATAN--瑞典央行总裁英韦斯就经济发展与当前货币政策发表讲话(0930)。

加拿大魁北克--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话。

10月4日(三)

伦敦--英国央行副总裁伍兹发表演说(1830)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福欧洲央行游客中心的落成典礼上致开幕词(1615)

圣路易斯--美国联邦储备理事会主席叶伦在圣路易斯社区银行会议致开幕词(1915)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

10月5日(四)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂发表演说1600)。

维也纳--英国央行主管纸币的官员Victoria Cleland在“现金的未来”会议中发表演说(0700)。

墨尔本--澳洲央行副总裁德贝尔参与墨尔本学院宏观经济政策会议的小组讨论(0530)。

马尼拉--第四届东盟-欧盟高层会议(至10月6日)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在欧洲央行举办的第七届中欧、东欧与南欧国家(CESEE)会议上致欢迎词(0815)，并主持首次会议，主题为“CESEE的追赶过程”(0830)。欧洲央行执委科尔主持第二次会议，主题为“CESEE国家实现可持续经济趋同的挑战和政策”(1215)。

纽约--美国联邦储备理事会理事鲍威尔、纽约联储总裁杜德利、美国财政部市场操作集团(Treasury Market Practices Group)成员--摩根士丹利的Tom Wipf和摩根大通的Sandie O‘Connor在如何改善该集团操作的研讨会上讲话(1230)。

奥斯汀--美国费城联储总裁哈克在联邦储备系统主办的投资美国劳动力大会上讲话(1330)。堪萨斯城联储总裁乔治也在同一会议上发表讲话(2030)。

圣路易斯--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在圣路易斯联储主办的“21世纪的社区银行：研究和政策会议”发表主旨演讲(1315)。

10月6日(五)

维也纳--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在“经济复苏及欧元区货币政策”会议中发表演说。这场活动将由欧洲央行(ECB)管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼主持(1330)。

伦敦--英国央行官员Chris Salmon在一场金融市场宏观架构会议中演讲(0800)。

剑桥--英国央行官员Andrew Hauser就创新及金融技术发表演说(1130)。

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演说(1200)。

纽约布鲁克林--美国纽约联储总裁杜德利发表题为“货币政策前景以及受教育水平提高对经济流动性的重要作用”的演讲(1615)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说，主题为“全美大都会统计地区生活水平”(1750)。

奥斯汀--联邦储备系统主办活动“投资美国劳动力ˇ”会议。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗将发表演说(1645)，亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克参加问答环节(1315)。

10月7日(六)

蒙特利尔--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在第84届国际大西洋经济会议发表演讲(1545)。

10月9日(一)

卢森堡--欧元集团会议。

10月10日(二)

加州--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加斯坦福大学经济政策研究中心会议的问答环节(0000)。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利发表演说(1400)。

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)