《全球重要经济事件一览表》--10月30日-11月6日

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10月30日(一)

东京--日本央行举行货币政策会议(至31日)。

10月31日(二)

东京--日本央行发布货币政策决议。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹将出席众议院财经常务委员会会议。加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)将陪同出席(1930)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。

--中国社科院2017年生态城市绿皮书、生态安全绿皮书新闻发布会(0100)。

北京--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会。

北京--IMF世界与中国经济展望报告发布会(0600)。

11月1日(三)

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹将出席银行、贸易和商务常务委员会会议。加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)将陪同出席(2015)。

东京--日本央行副总裁中曾宏参加东京第四届金融科技论坛(0500)

伯尔尼--瑞士央行委员Fritz Zurbrugg将就“贷款、债务及成长”发表谈话(1715)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)。

11月2日(四)

纽约--美联储理事鲍威尔参加替代参考利率委员会(ARRC)圆桌会议。

纽约--纽约联储总裁杜德利在ARRC圆桌会议发表总结谈话(1615)。

芝加哥--亚特兰大联储总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)出席公共政策分析和管理协会所举办的“政府统计扮演的关键角色”小组会议(2215)。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Egil Matsen对挪威科技大学学生发表谈话(1115)。

奥斯陆--挪威央行发布2017金融稳定报告(0900)。

伦敦--英国央行发布利率决议、最新通胀报告及会议记录(1200)。 11月3日(五)

华盛顿--欧洲央行执委科尔在“经济论坛：全球金融周期--原因、结果和政策回应”小组讨论会上发言。(2015)

华盛顿--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加住房与金融姐妹会(WHF)举办活动中的问答环节(1615)。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen及Egil Matsen对该行区域网络发表谈话(0800)。

挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)对卑尔根工商协会发表谈话(1030)。

11月5日(日)

东京--日本央行公布9月20-21日政策会议记录(2350)。

越南岘港--亚太经合组织(APEC)企业顾问会议(至11月7日)。

11月6日(一)

越南岘港--亚太经合组织(APEC)资深官员会议(至11月7日)。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)和意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)在马德里一场会议发言。

名古屋--日本央行总裁黑田东彦在一场企业领袖会议上发表演说(0100)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部的午餐会上发言(1700)。 (完) (编译 戴素萍 审校 张荻)