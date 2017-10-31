《全球重要经济事件一览表》--10月31日-11月7日

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10月31日(二)

东京--日本央行发布货币政策决议。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹将出席众议院财经常务委员会会议。加拿大央行高级副总裁威尔金斯将陪同出席(1930)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。

--中国社科院2017年生态城市绿皮书、生态安全绿皮书新闻发布会(0100)。

北京--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会。

北京--IMF世界与中国经济展望报告发布会(0600)。

北京--中国国新办就《中国应对气候变化的政策与行动2017年度报告》举行发布会，中国气候变化事务特别代表解振华介绍有关情况，并答记者问(0200)。

罗马--意大利央行总裁维斯科就该国经济发表演说。意大利财长帕多安也将在同一场合演讲(0930)。

11月1日(三)

上海--2017第六届金砖论坛中国年会。

伦敦--英国央行副总裁康利夫和伍兹出席英国上议院欧盟金融事务下属委员会听证会(1015)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹将出席银行、贸易和商务常务委员会会议。加拿大央行高级副总裁威尔金斯将陪同出席(2015)。

东京--日本央行副总裁中曾宏参加东京第四届金融科技论坛(0500)

伯尔尼--瑞士央行委员Fritz Zurbrugg将就“贷款、债务及成长”发表谈话(1715)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)。

11月2日(四)

纽约--美联储理事鲍威尔参加替代参考利率委员会(ARRC)圆桌会议(1230)。

纽约--纽约联储总裁杜德利在ARRC圆桌会议发表总结谈话(1615)。

芝加哥--亚特兰大联储总裁博斯蒂克出席公共政策分析和管理协会所举办的“政府统计扮演的关键角色”小组会议(2215)。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Egil Matsen对挪威科技大学学生发表谈话(1115)。

奥斯陆--挪威央行发布2017金融稳定报告(0900)。

伦敦--英国央行发布利率决议、最新通胀报告及会议记录(1200)。 11月3日(五)

华盛顿--欧洲央行执委科尔在“经济论坛：全球金融周期--原因、结果和政策回应”小组讨论会上发言。(2015)

华盛顿--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加住房与金融姐妹会(WHF)举办活动中的问答环节(1615)。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen及Egil Matsen对该行区域网络发表谈话(0800)。

挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森对卑尔根工商协会发表谈话(1030)。

11月5日(日)

东京--日本央行公布9月20-21日政策会议记录(2350)。

越南岘港--亚太经合组织(APEC)企业顾问会议(至11月7日)。

11月6日(一)

越南岘港--亚太经合组织(APEC)资深官员会议(至11月7日)。

马德里--西班牙央行总裁林德和意大利央行总裁维斯科在一场会议发言。

名古屋--日本央行总裁黑田东彦在一场企业领袖会议上发表演说(0100)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部的午餐会上发言(1700)。

11月7日(二)

越南岘港--越南企业峰会。

悉尼--澳洲央行货币政策会议(0330)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登参加一场网路安全的会议(1210)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利出席支付服务供应商Kivra的年度会议(1430)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表演讲(0800)。

蒙特利尔--加拿大央行总裁波洛兹在一场新闻发布会后发表演说(1700)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)