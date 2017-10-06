《全球重要经济事件一览表》--10月6日-10月13日

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10月6日(五)

维也纳--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在“经济复苏及欧元区货币政策”会议中发表演说。这场活动将由欧洲央行(ECB)管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼主持(1330)。

伦敦--英国央行官员Chris Salmon在一场金融市场宏观架构会议中演讲(0800)。

剑桥--英国央行官员Andrew Hauser就创新及金融技术发表演说(1130)。

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演说(1200)。

纽约布鲁克林--美国纽约联储总裁杜德利发表题为“货币政策前景以及受教育水平提高对经济流动性的重要作用”的演讲(1615)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说，主题为“全美大都会统计地区生活水平”(1750)。

奥斯汀--联邦储备系统主办活动“投资美国劳动力ˇ”会议。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗将发表演说(1645)，亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克参加问答环节(1315)。

曼谷--泰国央行发布货币政策报告。

莫斯科--俄罗斯央行第一副总裁什韦佐夫举行在线会议(1000)。

马尼拉--第四届东盟-欧盟高层会议(最后一日)

10月7日(六)

蒙特利尔--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在第84届国际大西洋经济会议发表演讲(1545)。

10月9日(一)

斯图加特--欧洲央行执委劳滕施莱格在霍恩海姆大学发表演讲(1600)。

卢森堡--欧元集团会议。

10月10日(二)

华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在国际货币基金组织(IMF)做小组发言(1800)。

美国加州--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加斯坦福大学经济政策研究中心会议的问答环节(0000)。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利发表演说(1400)。

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

10月11日(三)

北京--中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议。

华盛顿--美国财长努钦将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上发表讲话。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上就“20国集团(G20)：与非洲相容”发表讲话(1000)。

纽约--纽约联储执行副总裁及市场部主管波特(Simon M. Potter)就“美国退出策略”发表讲话(1710)。

苏黎世--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一个活动上参加讨论(1115)。

莱克内斯--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表讲话。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月会议记录(1800)。

10月12日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/世界银行集团年度大会。IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉举行记者会。

纽约--欧洲央行执委普雷特发表演讲(0230)

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉在彼得森国际经济研究所发表演讲(2030)

华盛顿--美国财长努钦将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上发表讲话。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上就新兴市场进行主题演讲(1030)。

华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在国际金融协会(IIF)发表演讲(1915)。

香港--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克将在“非传统货币政策：经验教训”会议上就“美国资产负债表正常化”发表讲话(2115)。

香港--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话(1200)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策会议纪录。

10月13日(五)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/世界银行集团理事会秋季会议(至10月15日)。

华盛顿--欧洲央行执委科尔、欧洲央行执委劳滕施莱格、美国财长努钦将分别在国际金融协会(IIF)会议中发表演讲。

华盛顿--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼出席20国集团(G20)和IMF活动。

威斯康辛州格林湾--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济和货币政策发表演讲(1425)

波士顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席CFA机构2017年固定收益管理会议的活动(1530)。

华盛顿--挪威央行总裁奥尔森发表演讲(0230)。

波士顿--波士顿联邦储备银行主办一场以自由和货币政策为主题的论坛。波士顿联储总裁罗森格伦将致开幕词(1230)。美联储理事鲍威尔将发表演讲(1700)。

华盛顿--前联邦储备理事会(FED)理事克罗兹纳在2017年IIF年会上，就全球货币政策发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)