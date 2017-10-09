《全球重要经济事件一览表》--10月9日-10月16日

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10月9日(一)

卢森堡--欧洲央行总裁德拉吉及执委科尔参加欧元集团会议。

米兰--欧洲央行执委莫尔许在第九届国际银行会议发表主旨演讲，会议主题为银行及金融监管(0745)

斯图加特--欧洲央行执委劳滕施莱格在霍恩海姆大学发表演讲(1600)。

卢森堡--欧元集团会议(1300)

10月10日(二)

华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在国际货币基金组织(IMF)做小组发言(1800)。

美国加州--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加斯坦福大学经济政策研究中心会议的问答环节(0000)。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利发表演说(1400)。

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

10月11日(三)

北京--中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议。

瑞典KALMAR--瑞典央行副总裁史金斯利将在Linnaeus大学所举办的会议当中，就瑞典如何受海外情势发展所影响发表评论(0800)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一场会议，发表她对国内外当前货币政策及经济情势的看法(0900)

纽约--欧洲央行执委普雷特将在欧洲货币金融论坛会议发演说(1850)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在2017年国际金融协会(IIF)年会发表讲话。

纽约--纽约联储执行副总裁及市场部主管波特就“美国退出策略”发表讲话(1710)。

苏黎世--美国芝加哥联储总裁埃文斯在一个活动上参加讨论(1115)。

莱克内斯--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表讲话(1200)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月会议记录(1800)。

10月12日(四)

卢森堡--欧盟司法与内政委员会议(至13日)

瑞典北雪平--瑞典央行副总裁沃尔森就货币政策、经济情势及瑞典和其他国家的展望发表演说(0930)。

华盛顿--瑞典央行副总裁史金斯利参加2017年国际金融协会(IIF)年会无现金社会议题的讨论(1730)。

华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯参加布雷顿森林委员会主办的小组讨论(1930)。

华盛顿--欧洲央行执委科尔参加20国集团(G20)央行副总裁会议。

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉参加IMF和彼得森国际经济研究所主办的第四届“反思宏观政策”会议的小组讨论(1430)。

华盛顿--欧洲央行执委普雷特(兼首席经济学家)参加摩根大通投资者研讨会(1430)。

华盛顿--欧洲央行执委科尔参加IMF和彼得森国际经济研究所主办的第四届“反思宏观政策”会议的小组讨论(2000)。

华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格参加IIF年会关于“欧洲金融行业的未来”的小组讨论(2010)。

华盛顿--即将卸任的德国财政部长朔伊布勒在IIF年会发表讲话(1600)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/世界银行集团年度大会。IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉举行记者会。

纽约--欧洲央行执委普雷特发表演讲(0230)

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉在彼得森国际经济研究所发表演讲(2030)

华盛顿--美国财长努钦将在IIF年会上发表讲话。

华盛顿--美联储理事鲍威尔将在IIF年会就新兴市场进行主题演讲(1030)。

华盛顿--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在国际金融协会(IIF)发表演讲(1915)。

香港--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克将在“非传统货币政策：经验教训”会议上就“美国资产负债表正常化”发表讲话(2115)。

香港--澳洲央行副总裁德贝尔发表讲话(1200)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策会议纪录。

10月13日(五)

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉、执委科尔参加世界银行和IMF年会

华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯、副总裁史金斯利和扬松参加世界银行和IMF年会(至10月15日)。

华盛顿--瑞典央行副总裁副总裁史金斯利参加关于未来金融技术的小组讨论(1445)。

卢森堡--欧洲央行执委莫尔许参加卢森堡大学主办的“塑造欧洲未来”会议的圆桌讨论(0930)。

华盛顿--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一场研讨会(1415)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/世界银行集团理事会秋季会议(至10月15日)。

华盛顿--欧洲央行执委科尔、欧洲央行执委劳滕施莱格、美国财长努钦将分别在国际金融协会(IIF)会议中发表演讲。

华盛顿--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼出席20国集团(G20)和IMF活动。

威斯康辛州格林湾--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济和货币政策发表演讲(1425)

波士顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席CFA机构2017年固定收益管理会议的活动(1530)。

华盛顿--挪威央行总裁奥尔森发表演讲(0230)。

波士顿--波士顿联邦储备银行主办一场以自由和货币政策为主题的论坛。波士顿联储总裁罗森格伦将致开幕词(1230)。美联储理事鲍威尔将发表演讲(1700)。

华盛顿--前联邦储备理事会(FED)理事克罗兹纳在2017年IIF年会上，就全球货币政策发表讲话。

10月14日(六)

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉、执委科尔参加世界银行和IMF年会

华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格参加世界银行和IMF年会小组讨论(1730)。

华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格、IMF第一副总裁利普顿发表演讲(0000)。

10月16日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森发表演说(0700)。

卢森堡--欧盟外交事务委员会会议(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 龚芳/张荻; 审校 于春红)