《全球重要经济事件一览表》--11月1日-11月8日

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11月1日(三)

上海--2017第六届金砖论坛中国年会。

--中国人社部就2017年第三季度人社工作进展情况举行发布会。

--汤森路透首届国家金融风险、监管科技与合规高峰论坛。

伦敦--英国央行副总裁康利夫和伍兹出席英国上议院欧盟金融事务下属委员会听证会(1015)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹将出席银行、贸易和商务常务委员会会议。加拿大央行高级副总裁威尔金斯将陪同出席(2015)。

东京--日本央行副总裁中曾宏参加东京第四届金融科技论坛(0500)

伯尔尼--瑞士央行委员Fritz Zurbrugg将就“贷款、债务及成长”发表谈话(1715)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)。

11月2日(四)

北京--中国商务部召开11月第1次例行新闻发布会。

纽约--美联储理事鲍威尔参加替代参考利率委员会(ARRC)圆桌会议(1230)。

纽约--纽约联储总裁杜德利在ARRC圆桌会议发表总结谈话(1615)。

芝加哥--亚特兰大联储总裁博斯蒂克出席公共政策分析和管理协会所举办的“政府统计扮演的关键角色”小组会议(2215)。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Egil Matsen对挪威科技大学学生发表谈话(1115)。

奥斯陆--挪威央行发布2017金融稳定报告(0900)。

伦敦--英国央行发布利率决议、最新通胀报告及会议记录(1200)。 11月3日(五)

华盛顿--欧洲央行执委科尔在“经济论坛：全球金融周期--原因、结果和政策回应”小组讨论会上发言。(2015)

华盛顿--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加住房与金融姐妹会(WHF)举办活动中的问答环节(1615)。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen及Egil Matsen对该行区域网络发表谈话(0800)。

挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森对卑尔根工商协会发表谈话(1030)。

11月5日(日)

深圳----深圳市人民政府主办“第十一届深圳国际金融博览会”，主题为“金融稳健发展、服务实体经济”。

东京--日本央行公布9月20-21日政策会议记录(2350)。

越南岘港--亚太经合组织(APEC)企业顾问会议(至11月7日)。

11月6日(一)

卢比安纳--欧洲央行执委莫尔许和欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇在一场银行会议上发言(1500)

越南岘港--亚太经合组织(APEC)资深官员会议(至11月7日)。

马德里--西班牙央行总裁林德和意大利央行总裁维斯科在一场会议发言。

名古屋--日本央行总裁黑田东彦在一场企业领袖会议上发表演说(0100)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部的午餐会上发言(1700)。

11月7日(二)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉和欧洲央行银行监管委员会主席努伊等官员在银行监管会议上发言。

越南岘港--越南企业峰会。

悉尼--澳洲央行货币政策会议(0330)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登参加一场网路安全的会议(1210)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利出席支付服务供应商Kivra的年度会议(1430)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表演讲(0800)。

蒙特利尔--加拿大央行总裁波洛兹在一场新闻发布会后发表演说(1700)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

11月8日(二)

曼谷--泰国央行货币政策会议。

东京--日本央行公布10月30-31日政策会议审议委员意见摘要(2350)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率公布计划。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议(0800)

斯塔万格--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说(0810)