《全球重要经济事件一览表》--11月14日-11月21日

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11月14日(二)

--习近平对越南、老挝进行国事访问，至14日。

--国务院总理李克强出席在菲律宾举行的第20次中国—东盟（10+1）领导人会议、第20次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第12届东亚峰会等活动，至16日。

--国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍2017年10月份国民经济运行情况，并答记者问

法兰克福--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦参加欧洲央行一项活动的政策小组讨论会(1000)。英国央行总裁卡尼参加欧洲央行的央行沟通会议一场小组讨论会(1200)。英国央行货币政策委员会委员Don Kohn亦参加一场小组讨论会(1530)。

伦敦--英国央行副总裁康利夫(Jon Cunliffe)于Oxford Economics Society发表演说(1730)。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)于参议院发表演说(1030)

肯塔基州路易斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1315)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔发表演说(1530)

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格和欧洲央行银行监管委员会主席努伊发表演说(0900)。

法兰克福--欧洲央行举办央行沟通会议，主题为“政策效率、权责及声誉的沟通挑战”。美联储主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、日本央行总裁黑田东彦与英国央行总裁卡尼将出席(1000)。其他演讲嘉宾包括美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯(0805)等。

阿拉巴马州蒙哥马利--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克就经济前景和货币政策发表演讲(1805)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen就网络安全发表演说。

布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议。

菲律宾邦板牙--东南亚国家联盟(ASEAN)50周年特别庆祝会。

11月15日(三)

北京--第八届财新峰会。

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特(负责货币政策)发表演说(1300)。

法兰克福--英国央行首席经济学家兼货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹(Andy Haldane)参加欧洲央行沟通会议的小组讨论会(1200)。

波士顿--波士顿联储总裁罗森格伦于东北大学经济政策论坛就美国经济发表演说(2110)。

纽约--美国纽约联邦储备银行执行副总裁Michael Held发表演说(2345)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特和丹麦央行总裁罗德在欧洲央行主办的会议中发表讲话(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利参加金融科技讨论会，并就支付市场新技术发表演讲(1505)。

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞银欧洲会议发表演说(0800)。

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(0700)。

纽约--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(2300)。

布鲁塞尔--欧盟总务委员会会议。

雅加达--印尼央行理事会会议(至11月16日)。

墨尔本--澳洲央行助理总裁埃利斯发表讲话(0700)。

11月16日(四)

--巴拿马共和国总统胡安·卡洛斯·巴雷拉·罗德里格斯将于16日至22日对中国进行国事访问。

雅加达--印尼央行宣布利率决定。

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)于两年一度的亚洲经济政策会议(Asia Economic Policy Conference)发表演说(2000)。

纽约--纽约联储执行副总裁波特(Simon M. Potter)在一项座谈会的会前讨论中发表谈话(2130)。

卢比安纳--欧洲央行管委会委员雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)在一项投资会议中发表谈话(0800)。

利物浦--英国央行总裁卡尼、副总裁布罗德班特、副总裁康利夫(Jon Cunliffe)、央行副总裁拉姆斯登(David Ramsden)与伍兹(Sam Woods)都将出席未来论坛(1400)。

柏林--欧盟预算执委厄廷格(Guenther Oettinger)于南德日报(Suddeutsche Zeitung)商业会议发表开幕演说。(1000)

渥太华--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加加拿大央行所举办年度经济会议的小组讨论会(2000)。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表演说(0845)。

密西根州安娜堡--美联储理事布雷纳德在一场金融稳定会议中发表演说(2045)

休斯顿--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席CFA Society Houston一场问答活动(1310)

哥特堡--瑞典央行副总裁沃尔森就当前经济情势的机遇和挑战发表演讲(1150)。

挪威FORNEBU--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen在一场支付系统年度会议中发表演讲(0900)。

利物浦--英国央行总裁卡尼发表演讲。

纽约--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在Money Marketers论坛发表演讲(0000)。

日内瓦--瑞士央行理事麦席勒和理事会候补成员Dewet Moser在一场货币市场活动中发表讲话(1700)

华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在卡托研究所(Cato Institute)第35届年度货币会议中发表演讲(1410)。

11月17日(五)

广州--国际金融论坛（IFF）第14届全球年会11月17日-19日举行，主题为“世界大湾区建设：新动力、新增长、新格局”。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德意志银行执行长克莱恩将出席法兰克福银行业会议并发表演说(0830)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

11月18日(六)

深圳--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

加州柏克莱--旧金山联储总裁威廉姆斯参加加州大学柏克莱分校一项全球经济问题会议的小组讨论(2100)。

11月19日(日)

加州柏克莱--巴西央行总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)在加州大学柏克莱分校一项全球经济问题会议上发表讲话(0145)。

11月20日(一)

布鲁塞尔--欧盟总务委员会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(0800)。

悉尼--澳洲央行助理总裁布洛克(Michele Bullock)参加一项与女性支付主题相关的座谈会(2230)。

悉尼--澳洲央行金融稳定主管Jonathan Kearns在一项中、澳地产开发商、投资者与金融业者活动中发表演说(0135)。

悉尼--澳洲央行国内市场主管Marion Kohler在一项会议中发表演说(0345)。

11月21日(二)

北京--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

哥本哈根--瑞典央行第一副总裁约希尼克(Kerstin af Jochnick)参加北欧各国央行所举办的活动的小组讨论会(1405)。

马尼拉--菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉(Nestor Espenilla)在一项银行业论坛活动中发表谈话(0500)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威在Australian Business Economists(ABE) 年度晚宴活动发表演说。

开普敦--南非央行展开为期三天货币政策委员会会议(至11月23日)

悉尼--澳洲央行公布11月货币政策会议的会议记录(0300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)