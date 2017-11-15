《全球重要经济事件一览表》--11月15日-11月22日

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11月15日(三)

--中国国务院总理李克强出席在菲律宾举行的第20次中国—东盟（10+1）领导人会议、第20次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第12届东亚峰会等活动，至16日。

--中国国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会。

北京--第八届财新峰会。

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。

伦敦--英国央行负责货币政策的副总裁布罗德班特发表演说(1300)。

法兰克福--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹参加欧洲央行沟通会议的小组讨论会(1200)。

波士顿--波士顿联储总裁罗森格伦于东北大学经济政策论坛就美国经济发表演说(2110)。

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特和丹麦央行总裁罗德在欧洲央行主办的会议中发表讲话(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利参加金融科技讨论会，并就支付市场新技术发表演讲(1505)。

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞银欧洲会议发表演说(0800)。

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(0700)。

布鲁塞尔--欧盟总务委员会会议。

曼谷--泰国财政部长阿比萨在一场研讨会中发表演说(0200)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至11月16日)。

墨尔本--澳洲央行助理总裁埃利斯发表讲话(0700)。

11月16日(四)

纽约--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在一项活动中发表演说(0000)。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰发表演讲，主题为20年前的金融危机以及中小企业(0630)。

--巴拿马共和国总统胡安·卡洛斯·巴雷拉·罗德里格斯将于16日至22日对中国进行国事访问。

雅加达--印尼央行宣布利率决定。

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯于两年一度的亚洲经济政策会议发表演说(2000)。

纽约--纽约联储执行副总裁波特在一项座谈会的会前讨论中发表谈话(2130)。

卢比安纳--欧洲央行管委会委员雅兹贝奇在一项投资会议中发表谈话(0800)。

利物浦--英国央行总裁卡尼、副总裁布罗德班特、副总裁康利夫、央行副总裁拉姆斯登与伍兹都将出席未来论坛(Future Forum)。(1400)

柏林--欧盟预算执委厄廷格于南德日报商业会议发表开幕演说。(1000)

渥太华--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加加拿大央行所举办年度经济会议的小组讨论会(2000)。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表演说(0845)。

密西根州安娜堡--美联储理事布雷纳德在一场金融稳定会议中发表演说(2045)

休斯顿--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席CFA Society Houston一场问答活动(1810)

哥特堡--瑞典央行副总裁沃尔森就当前经济情势的机遇和挑战发表演讲(1150)。

挪威FORNEBU--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen在一场支付系统年度会议中发表演讲(0900)。

利物浦--英国央行总裁卡尼发表演讲。

纽约--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在Money Marketers论坛发表演讲(0000)。

日内瓦--瑞士央行理事麦席勒和理事会候补成员Dewet Moser在一场货币市场活动中发表讲话(1700)

华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在卡托研究所(Cato Institute)第35届年度货币会议中发表演讲(1410)。

11月17日(五)

广州--国际金融论坛（IFF）第14届全球年会11月17日-19日举行，主题为“世界大湾区建设：新动力、新增长、新格局”。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、德国央行总裁魏德曼、德意志银行执行长克莱恩将出席法兰克福银行业会议并发表演说(0830)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

11月18日(六)

深圳--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

加州柏克莱--旧金山联储总裁威廉姆斯参加加州大学柏克莱分校一项全球经济问题会议的小组讨论(2100)。

11月19日(日)

加州柏克莱--巴西央行总裁戈尔德法因在加州大学柏克莱分校一项全球经济问题会议上发表讲话(0145)。

11月20日(一)

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格于一论坛活动中发表谈话(1215)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉对欧洲议会的经济委员会发表谈话(1400)。

伦敦--英国央行副总裁拉姆斯登于国王学院就货币政策发表谈话(1830)。

布鲁塞尔--欧盟总务委员会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(0800)。

悉尼--澳洲央行助理总裁布洛克参加一项与女性支付主题相关的座谈会(2230)。

悉尼--澳洲央行金融稳定主管Jonathan Kearns在一项中、澳地产开发商、投资者与金融业者活动中发表演说(0135)。

悉尼--澳洲央行国内市场主管Marion Kohler在一项会议中发表演说(0345)。

11月21日(二)

北京--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

哥本哈根--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加北欧主要国家央行所举办的活动的小组讨论会(1405)。

马尼拉--菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉在一项银行业论坛活动中发表谈话(0500)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威在Australian Business Economists(ABE)的年度晚宴活动发表演说。

开普敦--南非央行展开为期三天货币政策委员会会议(至11月23日)

悉尼--澳洲央行公布11月货币政策会议的会议记录(0030)。

11月22日(三)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无利率决议宣布。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议之会议记录(1900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2017年金融稳定报告(0830)。

墨尔本--澳洲央行首席研究员Greg Dicinoski在一项峰会活动中发表演说。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)