《全球重要经济事件一览表》--11月21日-11月28日

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11月21日(二)

北京--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

北京--2017第九届卓越竞争力金融峰会。

伦敦--英国央行负责金融稳定事务的副总裁康利夫(Jon Cunliffe)和英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂(Ian McCafferty)、桑德斯(Michael Saunders)、弗利葛(Gertjan Vlieghe)出席议会财政委员会11月通胀报告听证会(1000)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦参加一场讨论会，主题为“对话金恩(In onversation with Mervyn King)”(2300)。

维也纳--中东欧国家的中央银行人士出席一个经济会议。

巴黎--法国财长勒梅尔以及欧盟反垄断官员在创新会议上发表讲话。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在欧洲央行会议上主持政策小组会议，讨论“经济趋同：财政联盟前后”。此次央行会议的主题是“公共债务、财政政策和深化欧洲经济暨货币联盟(EMU)”。(1500)

哥本哈根--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加北欧主要国家央行所举办的活动的小组讨论会(1405)。

马尼拉--菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉在一项银行业论坛活动中发表谈话(0500)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威在Australian Business Economists(ABE)的年度晚宴活动发表演说。

开普敦--南非央行展开为期三天货币政策委员会会议(至11月23日)。

悉尼--澳洲央行公布11月货币政策会议的会议记录(0030)。

11月22日(三)

北京--第十届新浪金麒麟论坛，主题为“思想改变中国”。

曼谷--泰国央行公布前次利率会议记录(0200)。

伦敦--英国央行总出纳Victoria Cleland将参加“活跃的城市网络”活动(1530)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无利率决议宣布。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议之会议记录(1900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2017年金融稳定报告，之后就该报告举行记者会。瑞典央行总裁英韦斯、金融稳定部门主管Olof Sandstedt将参加记者会(0830)。

墨尔本--澳洲央行首席研究员Greg Dicinoski在一项峰会活动中发表演说。

11月23日(四)

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国国立工艺学院(CNAM)一场颁奖活动中发表讲话(1800)。

卢森堡--欧洲央行执委普雷特在一场经济会议上参加小组讨论会，题为“欧洲投资和投资金融：政策视角。(0835)

瑞士巴塞尔--瑞士央行总裁乔丹于巴塞尔大学发表演说(1630)。

开普敦--南非央行公布利率决定。

11月24日(五)

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在法国央行题为“大数据时代经济和金融监管”会议上发表闭幕演说(1430)。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国央行主办的会议上致开幕词。会议主题为“大数据时代经济和金融监管”。(1815)

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在一场活动上讲话(1030)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行主办的伯纳瑟奖(Germán Bernácer Prize)颁奖活动上发表讲话(1230)。

布鲁塞尔--Eastern Partnership峰会。

11月26日(日)

--中国国务院总理李克强26日至12月2日出席在匈牙利布达佩斯举行的第六次中国—中东欧国家领导人会晤并对匈牙利进行正式访问、出席在俄罗斯索契举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议。

11月27日(一)

明尼苏达州威诺纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在威诺纳州立大学主办的一场活动上参加问答环节(2330)。

布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议。

11月28日(二)

纽约--纽约联储总裁杜德利在一场会议上致欢迎辞(1415)。

华盛顿--美国参议院金融委员会就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会(1500)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯召开记者会，讨论金融系统评估事宜(1615)。

法兰克福--欧洲央行公布每月贷款和货币供应数据

伦敦--英国央行公布2017年11月金融稳定报告(0700).

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)