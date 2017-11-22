《全球重要经济事件一览表》--11月22日-11月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月22日(三)

北京--第十届新浪金麒麟论坛，主题为“思想改变中国”。

曼谷--泰国央行公布前次利率会议记录(0200)。

伦敦--英国财政大臣哈蒙德将公布预算计划。

伦敦--英国央行总出纳Victoria Cleland将参加“活跃的城市网络”活动(1530)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无利率决议宣布。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议之会议记录(1900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2017年金融稳定报告，之后就该报告举行记者会。瑞典央行总裁英韦斯、金融稳定部门主管Olof Sandstedt将参加记者会(0830)。

墨尔本--澳洲央行首席研究员Greg Dicinoski在一项峰会活动中发表演说。

开普敦--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至11月23日)。

11月23日(四)

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国国立工艺学院(CNAM)一场颁奖活动中发表讲话(1800)。

卢森堡--欧洲央行执委普雷特在一场经济会议上参加小组讨论会，题为“欧洲投资和投资金融：政策视角。(0835)

瑞士巴塞尔--瑞士央行总裁乔丹于巴塞尔大学发表演说(1630)。

开普敦--南非央行公布利率决定。

11月24日(五)

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在法国央行题为“大数据时代经济和金融监管”会议上发表闭幕演说(1430)。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国央行主办的会议上致开幕词。会议主题为“大数据时代经济和金融监管”。(0800)

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在一场活动上讲话(1030)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行主办的伯纳瑟奖(Germán Bernácer Prize)颁奖活动上发表讲话(1230)。

布鲁塞尔--Eastern Partnership峰会。

11月26日(日)

--中国国务院总理李克强26日至29日赴匈牙利出席第六次中国－中东欧国家领导人会晤并对匈牙利进行正式访问。

11月27日(一)

明尼苏达州威诺纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在威诺纳州立大学主办的一场活动上参加问答环节(2330)。

布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议。

11月28日(二)

费城--费城联储总裁哈克在该联储主办的一场会议上发表讲话，题为“老龄化人口的财务安全”(1515)。

纽约--纽约联储总裁杜德利在一场会议上致欢迎辞(1415)。

华盛顿--美国参议院金融委员会就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会(1500)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯召开记者会，讨论金融系统评估事宜(1615)。

法兰克福--欧洲央行公布每月贷款和货币供应数据

伦敦--英国央行公布2017年11月金融稳定报告(0700).

11月29日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在美国国会联合经济委员会就经济前景发表证词陈述(1500)。

新泽西州新布伦瑞克--纽约联储总裁杜德利与当地商界、教育界和政府部门领导讨论经济问题(1330).

东京--日本央行副总裁中曾宏在一场活动上发表讲话(0700)。

凤凰城--旧金山联储总裁威廉姆斯在亚利桑那州立大学主办的第54届年度经济预测午餐会上发表主旨演讲(1850)。

伦敦--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在英国商业经济学家协会年度晚宴上发表讲话(2000)。

华盛顿--美联储发布经济形势褐皮书(1900)。

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 张荻)