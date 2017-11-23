《全球重要经济事件一览表》--11月23日-11月30日

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11月23日(四)

北京--交通运输部举行本年度第十一次例行新闻发布会，介绍交通运输供给侧结构性改革推进情况、多式联运发展和渤海湾“碧海行动”有关情况等内容。(0200)

--第六届中国-亚欧博览会北京推介会，推介会主题为《共创丝路未来》(1430)。

--加拿大不列颠哥伦比亚省2017年第一期人民币债券发行媒体会。

--“一带一路”沿线国家与机遇高峰论坛。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国国立工艺学院(CNAM)一场颁奖活动中发表讲话(1800)。

卢森堡--欧洲央行执委普雷特在一场经济会议上参加小组讨论会，题为“欧洲投资和投资金融：政策视角。(0835)

瑞士巴塞尔--瑞士央行总裁乔丹于巴塞尔大学发表演说(1630)。

开普敦--南非央行公布利率决定。

11月24日(五)

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在法国央行题为“大数据时代经济和金融监管”会议上发表闭幕演说(1430)。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国央行主办的会议上致开幕词。会议主题为“大数据时代经济和金融监管”。(0800)

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在一场活动上讲话(1030)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行主办的伯纳瑟奖(Germán Bernácer Prize)颁奖活动上发表讲话(1230)。

布鲁塞尔--Eastern Partnership峰会。

11月26日(日)

--中国国务院总理李克强26日至29日赴匈牙利出席第六次中国－中东欧国家领导人会晤并对匈牙利进行正式访问。

11月27日(一)

明尼苏达州威诺纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在威诺纳州立大学主办的一场活动上参加问答环节(2330)。

布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议。

11月28日(二)

纽约--纽约联储总裁杜德利参加加州大学伯克利分校主办的题为“美国经济：危机后的10年”讨论会。

费城--费城联储总裁哈克在该联储主办的一场会议上发表讲话，题为“老龄化人口的财务安全”(1515)。

纽约--纽约联储总裁杜德利在一场会议上致欢迎辞(1415)。

华盛顿--美国参议院金融委员会就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会(1500)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯召开记者会，讨论金融系统评估事宜(1615)。

法兰克福--欧洲央行公布每月贷款和货币供应数据

伦敦--英国央行公布2017年11月金融稳定报告(0700).

11月29日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在美国国会联合经济委员会就经济前景发表证词陈述(1500)。

新泽西州新布伦瑞克--纽约联储总裁杜德利与当地商界、教育界和政府部门领导讨论经济问题(1330).

东京--日本央行副总裁中曾宏在一场活动上发表讲话(0700)。

凤凰城--旧金山联储总裁威廉姆斯在亚利桑那州立大学主办的第54届年度经济预测午餐会上发表主旨演讲(1850)。

伦敦--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在英国商业经济学家协会年度晚宴上发表讲话(2000)。

华盛顿--美联储发布经济形势褐皮书(1900)。

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告。

11月30日(四)

北京--中国财经峰会冬季论坛召开。

天津--亚布力中国企业家论坛2017年天津论坛11月30日-12月2日举行，主题为：创新、开放与共享——“京津冀”大协同与企业家。

索契--中国国务院总理李克强11月30日至12月1日出席在索契举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议。

首尔--韩国央行货币政策会议并宣布利率决定。

罗马--欧洲央行(ECB)执委莫尔许在欧洲央行和意大利央行联合主办的“零售支付生态系统的数字化转型”会议上发表讲话(0800)。

伦敦--欧洲央行银行监管委员会委员哈卡赖宁在金融时报2017年银行业峰会的小组讨论会上发言，此次峰会的主题是“深思不确定性”(1240).

达拉斯--达拉斯联储总裁柯普朗参加一房地产委员会活动的问答环节(1800)。

东京--日本央行审议委员原田泰在福岛与商界领袖开会并发表讲话(0130)。

华盛顿--克利夫兰联储总裁梅斯特在金融稳定和金融科技会议上参加“金融创新和宏观审慎政策”小组讨论会，此次会议由克利夫兰联储、金融研究办公室和马里兰大学主办(1330)。美联储理事鲍威尔在此次会议上讲话(1700)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 张荻)