《全球重要经济事件一览表》--11月30日-12月7日

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11月30日(四)

北京--中国财经峰会冬季论坛召开。

天津--亚布力中国企业家论坛2017年天津论坛11月30日-12月2日举行，主题为：创新、开放与共享——“京津冀”大协同与企业家。

索契--中国国务院总理李克强11月30日至12月1日出席在索契举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议。

北京--第五次中法高级别经济财金对话30日至12月1日在北京举行，国务院副总理马凯与法国经济和财政部长勒梅尔将共同主持对话。双方将围绕“为紧密持久的中法经济财金战略伙伴关系注入新动力”主题展开讨论。

卢森堡--欧元集团主席迪塞尔布洛姆与卢森堡央行总裁雷内许出席一项会议(1730)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在有关欧洲央行对银行业不良贷款引导方针的附录草案举行的听证会上致介绍词(1100)。

罗马--欧洲央行(ECB)执委莫尔许在欧洲央行和意大利央行联合主办的“零售支付生态系统的数字化转型”会议上发表讲话(0800)，并参加小组会议(0845)。

布鲁塞尔--欧洲央行首席经济学家普雷特发表演说(1000)。

华盛顿--美联储金融监管副主席夸尔斯出席克利夫兰联储、金融研究办公室和马里兰大学主办的金融稳定和金融科技会议，就“支付系统”发表讲话(1730)。

伦敦--欧洲央行银行监管委员会委员哈卡赖宁在金融时报2017年银行业峰会的小组讨论会上发言，此次峰会的主题是“深思不确定性”(1240).

达拉斯--达拉斯联储总裁柯普朗参加一房地产委员会活动的问答环节(1800)。

东京--日本央行审议委员原田泰在福岛与商界领袖开会并发表讲话(0130)。

华盛顿--克利夫兰联储总裁梅斯特在金融稳定和金融科技会议上参加“金融创新和宏观审慎政策”小组讨论会，此次会议由克利夫兰联储、金融研究办公室和马里兰大学主办(1330)。

维也纳--石油输出国组织(OPEC)会议

12月1日(五)

美国小石城--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表演说(1405)。

费城--费城联储总裁哈克于费城联储政策论坛，就“包容性的经济增长” 发表谈话(1515)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登在一项会议中讨论当前货币政策。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦会见第14届全国高校美联储挑战总决赛参赛队。(1330)

德州McALLEN--达拉斯联储总裁柯普朗参加跨境经济发展和创业研讨会的问答环节(1430)。

12月2日(六)

北京--中国经济体制改革研究会主办的第十五届中国改革论坛。本次论坛的主题为“学习贯彻党的十九大会议精神，研究推进重点领域改革取得突破”。

纽约--美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)参加一场“金融监管”讨论会(0000)。

12月3日(日)

--加拿大总理特鲁多3日至7日对中国进行正式访问并举行第二次中加总理年度对话。

12月4日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦与欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛在一项研讨会中发表谈话(0400)。

东京--维勒鲁瓦德加洛在一项研讨会中发表谈话(0630)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(1200)。

墨尔本--澳洲央行助理总裁博尔顿(Lindsay Boulton)在一项会议中发表演说(2210)。

12月5日(二)

法兰克福--德国央行总裁魏德曼与新加坡副总理尚达曼(Tharman Shanmugaratnam)发表演说(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)将于Global Utmaning智库的研讨会就瑞典债务与银行业新危机的风险发表公开演说(1400)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

伦敦--英国金融政策委员会(FPC)会议记录，会议已于11月22日举行(0930)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至12月6日)

悉尼--澳洲央行举行利率会议(0330)。

12月6日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)就“货币政策的思想交锋--以瑞典状况为鉴”发表演说(1100)。

布鲁塞尔--欧盟执委会主席贾克针对将欧洲稳定机制(ESM)转变为欧洲货币基金(European Monetary Fund)，以及设置欧元区财政部长一职发表个人看法。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表谈话(1030)。

瑞典乌普萨拉--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)在一个早餐讨论会中，就瑞典央行对经济情况与当前货币政策的看法发表谈话(0730)。

东京--日本央行审议委员政井贵子发表谈话(0130)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，无利率决议宣布。

渥太华--加拿大央行宣布主要政策利率(1500)。

12月7日(四)

巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)参加IEFA“重塑全球化”大会的小组讨论会，主题为“全球经济：我们能有什么期许？”(0900)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉就巴塞尔银行业改革举行记者会(1500)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)