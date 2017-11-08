《全球重要经济事件一览表》--11月8日-11月15日

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11月8日(三)

北京--美国总统特朗普于8日至10日对中国进行国事访问，两国领导人将就中美关系和共同关心的重大国际与地区问题深入交换意见。

伦敦--英国央行总裁卡尼在伦敦国王学院发表演说(1835)。

伦敦--英国央行金融政策委员会委员Don Kohn发表演说(1150)。

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、日本央行总裁黑田东彦和日本财务大臣麻生太郎在IMF主办的关于亚太地区永续成长的研讨会上讲话。

宫崎--日本央行审议委员布野幸利对企业领袖讲话(0130)。

曼谷--泰国央行货币政策会议。

东京--日本央行公布10月30-31日政策会议审议委员意见摘要(2350)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率公布计划。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议(0800)

斯塔万格--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说(0810)。

11月9日(四)

布鲁塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席欧洲议会ECON听证会(0800)。

里昂--欧洲央行执委科尔出席一场有关当地经济的讨论会(1300)。

罗马--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场监管会议上讲话(1345)。

维也纳--欧洲央行执委莫尔许在银行业与科技年度论坛中接受专访(1315)。

新加坡--英国央行理事Chris Salmon出席一场行业会议(0815)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议

吉隆坡--马来西亚宣布利率决议

华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格在英国央行/香港金管局/IMF主办的会议上发表演说，会议主题为“后危机世界货币、金融和严谨政策的互相影响”(1820)。

巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利在支付市场变动会议上发言(0830)。

法兰克福--瑞士央行总裁乔丹发表演说(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布货币政策会议记录(0830)。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决议以及货币政策声明媒体会议。

11月10日(五)

--中国国家主席习近平10日至11日赴越南岘港出席亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议。

悉尼--澳洲央行公布季度货币政策声明稿(0030)

越南岘港--亚太经合组织(APEC)经济领导人会议(至11月11日)。

菲律宾邦板牙--东南亚国家联盟(ASEAN)第31届峰会和相关会议(至11月14日)。

伦敦--欧洲央行执委莫尔许在2017年Cumberland Lodge金融服务峰会上发表演说(1230)。

斯德哥尔摩--瑞典央行全行委员会会议(1200)。

11月11日(六)

米兰--欧洲央行总裁德拉吉参加Doctors with Africa Cuamm的年度会议(1000)

11月12日(日)

--习近平12日至14日对越南、老挝进行国事访问。

--中国国务院总理李克强出席在菲律宾举行的第20次中国—东盟(10+1)领导人会议、第20次东盟与中日韩(10+3)领导人会议和第12届东亚峰会等活动，至16日。

悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在2017瑞银澳大拉西亚会议发表演说(2215)。

11月13日(一)

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧元金融周开幕会议发表演说(0900)。

东京--美国费城联邦储备银行总裁哈克发表演说。主题为“联储资产负债表正常化”(0010)。

苏黎世--日本央行总裁黑田东彦发表演说。

布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议(0800)。

11月14日(二)

肯塔基州路易维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1315)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔发表演说(1600)

法兰克福--欧洲央行举办央行沟通会议，主题为“政策效率、权责及声誉的沟通挑战”。美联储主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、日本央行总裁黑田东彦与英国央行总裁卡尼将出席。其他演讲嘉宾包括美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯(0805)等。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格和欧洲央行银行监管委员会主席努伊在一场会议发表演说(0900)。

阿拉巴马州蒙哥马利--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克就经济前景和货币政策发表演讲(1805)。

奥斯陆--挪威央行副总裁 Jon Nicolaisen就网络安全发表演说。

布鲁塞尔--欧盟外交事务委员会会议。

菲律宾邦板牙--东南亚国家联盟(ASEAN)50周年特别庆祝会。

11月15日(三)

--第八届财新峰会在北京举行。

纽约--美国纽约联邦储备银行执行副总裁Michael Held发表演说(2345)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特和丹麦央行总裁罗德在欧洲央行主办的会议中发表讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利参加金融科技讨论会，并就支付市场新技术发表演讲(1505)。

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞银欧洲会议发表演说(0800)。

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(0700)。

纽约--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(2300)。

布鲁塞尔--欧盟总务委员会会议。

雅加达--印尼央行理事会会议(至11月16日)。

墨尔本--澳洲央行助理总裁埃利斯发表讲话(0700)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪/白云； 审校 杜明霞)