《全球重要经济事件一览表》--12月11日-12月18日

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12月11日(一)

新德里--中国外长王毅率团出席中俄印外长第十五次会晤。

惠灵顿--新西兰财政部长罗伯逊(Grant Robertson)称他在对奥克兰商会讲话时，将谈到政府的经济计划。

巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)出席该央行举行的会议，主题为“监控大型复杂银行”(0800)。

12月12日(二)

巴黎--中国副总理马凯出席“一个星球”气候行动融资峰会。

赫尔辛基--芬兰财长Petteri Orpo将与记者见面，讨论中右翼政府的欧盟政策(1000)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1900)。

纽约--纽约联邦储备银行共同举办“社区转型：推动与评估投资”会议(1400)。

布鲁塞尔--欧盟一般事务理事会会议。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无利率决议宣布。

悉尼--澳洲央行总裁洛威于2017年澳洲支付峰会(Australian Payment Summit)发表演说(2215)。

12月13日(三)

--韩国总统文在寅对中国进行国事访问，至16日。

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)。

东京--日本央行总裁黑田东彦将在民间经济学家年末聚会上发表简短讲话(0900)。

纽约州罗切斯特--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德在纽约联储共同举办的一项活动上致开幕词(1300)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，之后公布声明(1900)。美联储主席叶伦举行记者会(1930)。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Chris Kent)在第30届澳洲金融与银行业大会发表演说(0000)。

悉尼--澳洲央行支付政策主管Tony Richards出席2017年澳洲支付峰会的小组讨论会(0200)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至14日)。

12月14日(四)

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估，并举行记者会。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，之后举行记者会(1740)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决议(1245)。欧洲央行总裁德拉吉在利率决议会议后召开记者会。

伦敦--英国央行宣布利率决议，并公布会议记录(1200)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决议与公布货币政策，之后召开记者会(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(0800)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

12月15日(五)

云南大理--澜沧江-湄公河合作第三次外长会举行。

里加--拉脱维亚央行总裁、欧洲央行管理委员会委员瑞姆塞维奇斯举行新闻发布会(1000)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧盟执委会会议。

罗马--挪威央行副总裁Egil Matsen在罗马投资论坛发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0900)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。

12月16日(六)

曼谷--欧洲央行执委科尔在东南亚央行组织(SEACEN)管理委员会组织的活动上发表讲话。

12月18日(一)

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员、芬兰央行总裁利卡宁将在新闻发布会上讲话，芬兰央行将更新芬兰经济预期(0900)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王灿；审校 徐文焰)