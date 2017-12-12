《全球重要经济事件一览表》--12月12日-12月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月12日(二)

巴黎--中国副总理马凯出席“一个星球”气候行动融资峰会。

赫尔辛基--芬兰财长Petteri Orpo将与记者见面，讨论中右翼政府的欧盟政策(1000)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1900)。

纽约--纽约联邦储备银行共同举办“社区转型：推动与评估投资”会议(1400)。

布鲁塞尔--欧盟一般事务理事会会议。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无利率决议宣布。

悉尼--澳洲央行总裁洛威于2017年澳洲支付峰会(Australian Payment Summit)发表演说(2215)。

12月13日(三)

--韩国总统文在寅对中国进行国事访问，至16日。

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)。

东京--日本央行总裁黑田东彦将在民间经济学家年末聚会上发表简短讲话(0900)。

纽约州罗切斯特--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德在纽约联储共同举办的一项活动上致开幕词(2300)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，之后公布声明(1900)。美联储主席叶伦举行记者会(1930)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至14日)。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Chris Kent)在第30届澳洲金融与银行业大会发表演说(0000)。

悉尼--澳洲央行支付政策主管Tony Richards出席2017年澳洲支付峰会的小组讨论会(0200)。

12月14日(四)

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估，并举行记者会。

多伦多--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，之后举行记者会(1740)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决议(1245)。欧洲央行总裁德拉吉在利率决议会议后召开记者会。

伦敦--英国央行宣布利率决议，并公布会议记录(1200)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决议与公布货币政策，之后召开记者会(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(0800)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1900)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

12月15日(五)

云南大理--澜沧江-湄公河合作第三次外长会举行。

里加--拉脱维亚央行总裁、欧洲央行管理委员会委员瑞姆塞维奇斯举行新闻发布会(1000)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧盟执委会会议。

罗马--挪威央行副总裁Egil Matsen在罗马投资论坛发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0900)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)。

12月16日(六)

罗马--挪威央行副总裁Egil Matsen在罗马投资论坛发表演说(1000)。

曼谷--欧洲央行执委科尔在东南亚央行组织(SEACEN)管理委员会组织的活动上发表讲话。

12月17日(日)

--意大利外交与国际合作部部长安杰利诺·阿尔法诺17日至19日对中国进行正式访问。其间，中国外长王毅将与阿尔法诺外长共同出席中意政府委员会第八次联席会议。

12月18日(一)

赫尔辛基--芬兰央行公布芬兰经济最新预估，欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁将在新闻发布会上讲话(0900)。

12月19日(二)

--中国国际经济交流中心主办的第102期 “经济每月谈”，主题为：2017年中国可持续发展指标体系-省份与城市可持续发展排名发布会。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威留学生协会职业发展日活动上讲话(0935)。

塔林--欧洲央行管理委员会委员暨爱沙尼亚央行总裁韩伟森发表有关爱沙尼亚经济的讲话(0900)。

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员暨斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)主持记者会(1200)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话(1100)。

明尼苏达州罗斯维尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加Lambda Alpha International-Minnesota Chapter主办活动前的问答环节(1810)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(0800)。

悉尼--澳洲央行将发布12月货币政策会议记录(1230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王灿；审校 郑茵)