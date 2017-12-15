《全球重要经济事件一览表》--12月15日-12月22日

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12月15日(五)

云南大理--澜沧江-湄公河合作第三次外长会举行。

--中国财科院财政与国家治理论坛 。

北京--第九次中英经济财金对话15日至12月16日举行，国务院副总理马凯与英国财政大臣哈蒙德将共同主持对话。英国央行总裁卡尼将出席。

北京--英国财政大臣哈蒙德与中国国务院总理李克强会面。

布鲁塞尔--欧元峰会

巴勒莫--英国央行首席经济学家兼货币政策分析与统计执行理事霍尔丹将出席一个国际货币银行与金融会议(1315)。

里加--拉脱维亚央行总裁、欧洲央行管理委员会委员瑞姆塞维奇斯举行新闻发布会(1000)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧盟执委会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0900)。

亚的斯亚贝巴--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将于周五访问亚的斯亚贝巴。预计她将发表讲话，谈论技术对于非洲确保包容性增长的作用。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)。

12月16日(六)

--第十三届“北京-东京论坛”开幕式及全体会议，主题为：中日共建更加开放的世界经济秩序与维护亚洲和平(0100)。

曼谷--欧洲央行执委科尔在东南亚央行组织(SEACEN)管理委员会组织的活动上发表讲话。

12月17日(日)

--意大利外交与国际合作部部长安杰利诺·阿尔法诺17日至19日对中国进行正式访问。其间，中国外长王毅将与阿尔法诺外长共同出席中意政府委员会第八次联席会议。

12月18日(一)

赫尔辛基--芬兰央行公布芬兰经济最新预估，欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁将在新闻发布会上讲话(0900)。

12月19日(二)

--中国国际经济交流中心主办的第102期 “经济每月谈”，主题为：2017年中国可持续发展指标体系-省份与城市可持续发展排名发布会。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威留学生协会职业发展日活动上讲话(0935)。

塔林--欧洲央行管理委员会委员暨爱沙尼亚央行总裁韩伟森发表有关爱沙尼亚经济的讲话(0900)。

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员暨斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)主持记者会(1200)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话(1100)。

明尼苏达州罗斯维尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加Lambda Alpha International-Minnesota Chapter主办活动前的问答环节(1810)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(0800)。

悉尼--澳洲央行将发布12月货币政策会议记录(1230)。

12月20日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开利率决定新闻发布会，央行总裁英韦斯和货币政策部门主管Jesper Hansson将出席(1000)。

东京--日本央行召开货币政策会议(至12月21日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。发布货币政策报告(0830)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

12月21日(四)

北京--2018中关村互联网金融论坛。

12月22日(五)

无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王灿；审校 徐文焰)