《全球重要经济事件一览表》--12月18日-12月25日

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12月18日(一)

--中国国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。

赫尔辛基--芬兰央行公布芬兰经济最新预估，欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁将在新闻发布会上讲话(0900)。

12月19日(二)

--中国国际经济交流中心主办的第102期 “经济每月谈”，主题为：2017年中国可持续发展指标体系-省份与城市可持续发展排名发布会。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威留学生协会职业发展日活动上讲话(0935)。

塔林--欧洲央行管理委员会委员暨爱沙尼亚央行总裁韩伟森发表有关爱沙尼亚经济的讲话(0900)。

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员暨斯洛伐克央行总裁马库赫主持记者会(1200)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话(1100)。

明尼苏达州罗斯维尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加Lambda Alpha International-Minnesota Chapter主办活动前的问答环节(1810)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(0800)。

悉尼--澳洲央行将发布12月货币政策会议记录(1230)。

12月20日(三)

米兰--德国央行总裁魏德曼就欧元区经济的短期及长期挑战发表演说(1300)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开利率决定新闻发布会，央行总裁英韦斯和货币政策部门主管Jesper Hansson将出席(1000)。

东京--日本央行召开货币政策会议(至12月21日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。发布货币政策报告(0830)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

12月21日(四)

北京--2018中关村互联网金融论坛。

东京--日本央行公布货币政策决议。

12月22日(五)

暂无重要经济事件。

12月25日(一)

东京--日本央行公布10月30-31日政策会议的会议记录(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)