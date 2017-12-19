《全球重要经济事件一览表》--12月19日-12月26日

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12月19日(二)

--中国国家发改委召开全国碳排放交易体系启动工作新闻发布会(0815)。

--中国国际经济交流中心主办的第102期 “经济每月谈”，主题为：2017年中国可持续发展指标体系-省份与城市可持续发展排名发布会。 首尔--韩国央行公布11月政策会议的会议纪录(0700)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威留学生协会职业发展日活动上讲话(0935)。

塔林--欧洲央行管理委员会委员暨爱沙尼亚央行总裁韩伟森发表有关爱沙尼亚经济的讲话(0900)。

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员暨斯洛伐克央行总裁马库赫主持记者会(1200)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话(1100)。

明尼苏达州罗斯维尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加Lambda Alpha International-Minnesota Chapter主办活动前的问答环节(1810)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(0800)。

悉尼--澳洲央行将发布12月货币政策会议记录(1230)。

12月20日(三) --中国社会科学院召开“2018年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会 ”，系统分析中国2017年的经济形势并预测2018年经济运行情况。(0200)

伦敦--英国央行官员Andrew Hauser出席一场纪念活动(2130)。

罗马--欧洲央行官员Ignazio Angeloni与议会金融体系谘询委员会交换意见(1400)。

伦敦--英国央行总裁卡尼、央行副总裁伍兹、金融政策委员会委员科恩和Richard Sharp就11月金融稳定报告出席听证会(1315)。

米兰--德国央行总裁魏德曼就欧元区经济的短期及长期挑战发表演说(1300)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开利率决定新闻发布会，央行总裁英韦斯和货币政策部门主管Jesper Hansson将出席(1000)。

东京--日本央行召开货币政策会议(至12月21日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。发布货币政策报告(0830)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

12月21日(四)

--西班牙加泰罗尼亚举行议会选举。

北京--2018中关村互联网金融论坛。

东京--日本央行公布货币政策决议。

12月22日(五)

--中国国家卫生计生委在广东省广州市召开广东医改工作成果媒体沟通会，介绍广东医改工作情况和经验(0100)。

12月25日(一)

东京--日本央行公布10月30-31日政策会议的会议记录(2350)。

12月26日(二)

东京--日本央行总裁黑田东彦发表演说(0400)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)