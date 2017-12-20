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《全球重要经济事件一览表》--12月20日-12月27日
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December 20, 2017 / 1:04 AM / 6 days ago

《全球重要经济事件一览表》--12月20日-12月27日

1 分钟阅读

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月20日(三)

--中国社会科学院召开“2018年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会 ”，系统分析中国2017年的经济形势并预测2018年经济运行情况。(0200)

伦敦--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国财政大臣哈蒙德在年度英国经济报告发布会上讲话(1000)。

伦敦--英国央行官员Andrew Hauser出席一场纪念活动(2130)。

罗马--欧洲央行官员Ignazio Angeloni与议会金融体系谘询委员会交换意见(1400)。

伦敦--英国央行总裁卡尼、央行副总裁伍兹、金融政策委员会委员科恩和Richard Sharp就11月金融稳定报告出席听证会(1315)。

米兰--德国央行总裁魏德曼就欧元区经济的短期及长期挑战发表演说(1300)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开利率决定新闻发布会，央行总裁英韦斯和货币政策部门主管Jesper Hansson将出席(1000)。

东京--日本央行召开货币政策会议(至12月21日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。发布货币政策报告(0830)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

12月21日(四)

--中国商务部召开例行发布会，对外发布近期商务领域重点工作情况。(0200)

--西班牙加泰罗尼亚举行议会选举。

北京--2018中关村互联网金融论坛。

东京--日本央行公布货币政策决议。

12月22日(五)

广州--中国国家卫生计生委召开广东医改工作成果媒体沟通会，介绍广东医改工作情况和经验(0100)。

12月25日(一)

东京--日本央行公布10月30-31日政策会议的会议记录(2350)。

12月26日(二)

东京--日本央行总裁黑田东彦发表演说(0400)。

12月27日(三)

东京--日本央行公布12月20-21日政策会议的委员会意见摘要(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)

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