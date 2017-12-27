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《全球重要经济事件一览表》--12月27日-1月3日
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December 27, 2017 / 1:11 AM / a day ago

《全球重要经济事件一览表》--12月27日-1月3日

1 分钟阅读

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月27日(三)

东京--日本央行公布12月20-21日政策会议上委员们的意见摘要(2350)。

12月28日(四)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录。

12月29日(五)

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)，和巴塞尔委员会主席英韦斯(Stefan Ingves)就巴塞尔III新的银行业规定发表讲话。

法兰克福--欧洲央行将公布月度放贷和货币供应数据。

曼谷--泰国央行发布货币政策报告。

1月1日(一)

美国维吉尼亚州里奇蒙--巴尔金(Thomas Barkin)开始担任里奇蒙联邦储备银行总裁。

1月2日(二)

圣地牙哥--智利央行发布11月政策会议纪录。

1月3日(三)

华盛顿--英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)在“欧洲央行顾问Michael Ehrmann谈央行沟通”活动当中发表谈话(1300)。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布12月政策会议纪录(1900)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)

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