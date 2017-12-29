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《全球重要经济事件一览表》--12月29日-1月5日
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December 29, 2017 / 1:54 AM / a day ago

《全球重要经济事件一览表》--12月29日-1月5日

1 分钟阅读

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月29日(五)

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚和巴塞尔委员会主席英韦斯就巴塞尔III新的银行业规定发表讲话。

法兰克福--欧洲央行将公布月度放贷和货币供应数据。

曼谷--泰国央行发布货币政策报告。

1月1日(一)

美国维吉尼亚州里奇蒙--巴尔金(Thomas Barkin)开始担任里奇蒙联邦储备银行总裁。

1月2日(二)

暂无重要经济事件。

1月3日(三)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布12月政策会议记录(1900)

1月4日(四)

费城--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表谈话(1830)。

1月5日(五)

费城--英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)1月5日和6日在社会科学联合会(Allied Social Sciences Association)年会当中主持小组讨论会。

费城--克利夫兰联储总裁梅斯特在ASSA/AEA年会参加小组会议，题为“协调传统与非传统货币政策以达成宏观经济稳定”(1730)。

费城--费城联储总裁哈克在ASSA/AEA年会就经济前景发表谈话(1515)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)

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