《全球重要经济事件一览表》--12月29日-1月5日

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12月29日(五)
法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚和巴塞尔委员会主席英韦斯就巴塞尔III新的银行业规定发表讲话。
法兰克福--欧洲央行将公布月度放贷和货币供应数据。
曼谷--泰国央行发布货币政策报告。
1月1日(一)
美国维吉尼亚州里奇蒙--巴尔金(Thomas Barkin)开始担任里奇蒙联邦储备银行总裁。
1月2日(二)
暂无重要经济事件。
1月3日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布12月政策会议记录(1900)
1月4日(四)
费城--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表谈话(1830)。
1月5日(五)
费城--英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)1月5日和6日在社会科学联合会(Allied Social Sciences Association)年会当中主持小组讨论会。
费城--克利夫兰联储总裁梅斯特在ASSA/AEA年会参加小组会议，题为“协调传统与非传统货币政策以达成宏观经济稳定”(1730)。
费城--费城联储总裁哈克在ASSA/AEA年会就经济前景发表谈话(1515)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)