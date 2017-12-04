《全球重要经济事件一览表》--12月4日-12月11日

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12月4日(一)

--中国国务院副总理马凯4日至13日赴乌克兰主持召开中乌政府间合作委员会第三次会议，并对希腊、意大利进行正式访问。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉与欧洲央行执委科尔参加欧元集团会议。

东京--日本央行总裁黑田东彦与欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛在一项研讨会中发表谈话(0400)。

东京--维勒鲁瓦德加洛在一项研讨会中发表谈话(0630)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(1200)。

墨尔本--澳洲央行助理总裁博尔顿在一项会议中发表演说(2210)。

12月5日(二)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧盟财长会议。

惠灵顿--新西兰央行代理总裁斯宾塞(Grant Spencer)就低通胀对货币政策的影响发表演说(0015)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼与新加坡副总理尚达曼发表演说(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯将于Global Utmaning智库的研讨会就瑞典债务与银行业新危机的风险发表公开演说(1400)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

伦敦--英国金融政策委员会(FPC)会议记录，会议已于11月22日举行(0930)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至12月6日)

悉尼--澳洲央行举行利率会议(0330)。

12月6日(三)

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表谈话(1030)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松就“货币政策的思想交锋--以瑞典状况为鉴”发表演说(1100)。

布鲁塞尔--欧盟执委会主席贾克针对将欧洲稳定机制(ESM)转变为欧洲货币基金(EMF)，以及设置欧元区财政部长一职发表个人看法。

瑞典乌普萨拉--瑞典央行副总裁沃尔森在一个早餐讨论会中，就瑞典央行对经济情况与当前货币政策的看法发表谈话(0730)。

东京--日本央行审议委员政井贵子发表谈话(0130)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，无利率决议宣布。

渥太华--加拿大央行宣布主要政策利率(1500)。

新德里--印度央行举行货币政策委员会会议。

12月7日(四)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉参加国际清算银行(BIS)的记者会(1600)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)就经济学家Stephen Cecchettia提出银行业监管修正内容，以及资本充足率与整体经济之间的关联性发表看法(0700)。

巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利参加IEFA“重塑全球化”大会的小组讨论会，主题为“全球经济：我们能有什么期许？”(0900)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉就巴塞尔银行业改革举行记者会(1500)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议(0800)。

12月8日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯于Swedish House of Finance主办的研讨会中讨论支付市场的变化(0700)。

12月9日(六)

北京--2017中国新金融高峰论坛，主题为“回归本源，优化结构，强化监管，市场导向”。

12月11日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)