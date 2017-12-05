《全球重要经济事件一览表》--12月5日-12月12日

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12月5日(二)

浙江乌镇--第四届世界互联网大会分论坛，主题为“发展数字经济 促进开放共享—携手共建网络空间命运共同体”，时间为12月3-5日。

华盛顿--美国参议院金融委员会就鲍威尔担任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的提名进行投票表决(1500)。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧盟财长会议。

惠灵顿--新西兰央行代理总裁斯宾塞(Grant Spencer)就低通胀对货币政策的影响发表演说(0015)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼与新加坡副总理尚达曼发表演说(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯将于Global Utmaning智库的研讨会就瑞典债务与银行业新危机的风险发表公开演说(1400)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

伦敦--英国金融政策委员会(FPC)会议记录，会议已于11月22日举行(0930)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至12月6日)

悉尼--澳洲央行举行利率会议(0330)。

12月6日(三)

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表谈话(1030)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松就“货币政策的思想交锋--以瑞典状况为鉴”发表演说(1100)。

布鲁塞尔--欧盟执委会主席贾克针对将欧洲稳定机制(ESM)转变为欧洲货币基金(EMF)，以及设置欧元区财政部长一职发表个人看法。

瑞典乌普萨拉--瑞典央行副总裁沃尔森在一个早餐讨论会中，就瑞典央行对经济情况与当前货币政策的看法发表谈话(0730)。

东京--日本央行审议委员政井贵子发表谈话(0130)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，无利率决议宣布。

渥太华--加拿大央行宣布主要政策利率(1500)。

孟买--印度央行举行货币政策委员会会议。

12月7日(四)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉参加国际清算银行(BIS)的记者会(1600)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)就经济学家Stephen Cecchettia提出银行业监管修正内容，以及资本充足率与整体经济之间的关联性发表看法(0700)。

巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利参加IEFA“重塑全球化”大会的小组讨论会，主题为“全球经济：我们能有什么期许？”(0900)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉就巴塞尔银行业改革举行记者会(1500)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议(0800)。

12月8日(五)

中国三亚--2017三亚财经国际论坛，至10日。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯于Swedish House of Finance主办的研讨会中讨论支付市场的变化(0700)。

12月9日(六)

北京--“2017中国企业领袖年会”，大会主题为：相信未来，激活企业家精神。

北京--第四届中国产业改革发展论坛”。

北京--2017中国新金融高峰论坛，主题为“回归本源，优化结构，强化监管，市场导向”。

12月11日(一)

暂无重要经济事件。

12月12日(二)

布鲁塞尔--欧盟一般事务理事会会议。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无利率决议宣布。

悉尼--澳洲央行总裁洛威于2017年澳洲支付峰会(Australian Payment Summit)发表演说(2215)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)