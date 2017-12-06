《全球重要经济事件一览表》--12月6日-12月13日

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12月6日(三)

广州--2017年《财富》全球论坛举行，至8日；国务院副总理汪洋将出席论坛开幕式并发表主旨演讲。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表谈话(1030)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松就“货币政策的思想交锋--以瑞典状况为鉴”发表演说(1100)。

布鲁塞尔--欧盟执委会主席贾克针对将欧洲稳定机制(ESM)转变为欧洲货币基金(EMF)，以及设置欧元区财政部长一职发表个人看法。

瑞典乌普萨拉--瑞典央行副总裁沃尔森在一个早餐讨论会中，就瑞典央行对经济情况与当前货币政策的看法发表谈话(0730)。

东京--日本央行审议委员政井贵子发表谈话(0130)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，无利率决议宣布。

渥太华--加拿大央行宣布主要政策利率(1500)。

孟买--印度央行举行货币政策委员会会议。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一日)

12月7日(四)

纽约--纽约联邦储备银行公布总裁杜德利在一场活动闭门会议的欢迎致词及介绍的讲稿，这场活动主题为高等教育的融资，及其成本与回报(1300)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉参加国际清算银行(BIS)的记者会(1600)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)就经济学家Stephen Cecchettia提出银行业监管修正内容，以及资本充足率与整体经济之间的关联性发表看法(0700)。

巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利参加IEFA“重塑全球化”大会的小组讨论会，主题为“全球经济：我们能有什么期许？”(0900)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉就巴塞尔银行业改革举行记者会(1500)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议(0800)。

12月8日(五)

中国三亚--2017三亚财经国际论坛，至10日。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯于Swedish House of Finance主办的研讨会中讨论支付市场的变化(0700)。

12月9日(六)

北京--“2017中国企业领袖年会”，大会主题为：相信未来，激活企业家精神。

北京--第四届中国产业改革发展论坛”。

北京--2017中国新金融高峰论坛，主题为“回归本源，优化结构，强化监管，市场导向”。

12月11日(一)

暂无重要经济事件。

12月12日(二)

布鲁塞尔--欧盟一般事务理事会会议。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无利率决议宣布。

悉尼--澳洲央行总裁洛威于2017年澳洲支付峰会(Australian Payment Summit)发表演说(2215)。

12月13日(三)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，之后公布声明(1900)。美联储主席叶伦举行记者会(1930)。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Chris Kent)在第30届澳洲金融与银行业大会发表演说(0000)。

悉尼--澳洲央行支付政策主管Tony Richards出席2017年澳洲支付峰会的小组讨论会(0200)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至14日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)