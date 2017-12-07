《全球重要经济事件一览表》--12月7日-12月14日

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12月7日(四)

北京--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况。

纽约--纽约联邦储备银行公布总裁杜德利在一场活动闭门会议的欢迎致词及介绍的讲稿，这场活动主题为高等教育的融资，及其成本与回报(1300)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉参加国际清算银行(BIS)的记者会(1600)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)就经济学家Stephen Cecchettia提出银行业监管修正内容，以及资本充足率与整体经济之间的关联性发表看法(0700)。

巴黎--瑞典央行副总裁史金斯利参加IEFA“重塑全球化”大会的小组讨论会，主题为“全球经济：我们能有什么期许？”(0900)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉就巴塞尔银行业改革举行记者会(1500)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议(0800)。

12月8日(五)

中国三亚--2017三亚财经国际论坛，至10日。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯于Swedish House of Finance主办的研讨会中讨论支付市场的变化(0700)。

12月9日(六)

北京--“2017中国企业领袖年会”，大会主题为：相信未来，激活企业家精神。

北京--第四届中国产业改革发展论坛”。

北京--2017中国新金融高峰论坛，主题为“回归本源，优化结构，强化监管，市场导向”。

12月11日(一)

暂无重要经济事件。

12月12日(二)

布鲁塞尔--欧盟一般事务理事会会议。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无利率决议宣布。

悉尼--澳洲央行总裁洛威于2017年澳洲支付峰会(Australian Payment Summit)发表演说(2215)。

12月13日(三)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，之后公布声明(1900)。美联储主席叶伦举行记者会(1930)。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Chris Kent)在第30届澳洲金融与银行业大会发表演说(0000)。

悉尼--澳洲央行支付政策主管Tony Richards出席2017年澳洲支付峰会的小组讨论会(0200)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至14日)。

12月14日(四)

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估，并举行记者会。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹于Canadian Club Toronto发表演说，之后举行记者会(1740)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决议。欧洲央行总裁德拉吉在利率决议会议后召开记者会。

伦敦--英国央行宣布利率决议，并公布会议记录(1200)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决议与公布货币政策，之后召开记者会(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(0800)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)