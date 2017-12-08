《全球重要经济事件一览表》--12月8日-12月15日

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12月8日(五)

中国三亚--2017三亚财经国际论坛，至10日。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯于Swedish House of Finance主办的研讨会中讨论支付市场的变化(0700)。

12月9日(六)

北京--“2017中国企业领袖年会”，大会主题为：相信未来，激活企业家精神。

北京--第四届中国产业改革发展论坛”。

北京--2017中国新金融高峰论坛，主题为“回归本源，优化结构，强化监管，市场导向”。

12月11日(一)

新德里--中国外长王毅率团出席中俄印外长第十五次会晤。

12月12日(二)

巴黎--中国副总理马凯出席“一个星球”气候行动融资峰会。

纽约--纽约联邦储备银行共同举办“社区转型：推动与评估投资”会议(1400)。

布鲁塞尔--欧盟一般事务理事会会议。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无利率决议宣布。

悉尼--澳洲央行总裁洛威于2017年澳洲支付峰会(Australian Payment Summit)发表演说(2215)。

12月13日(三)

--韩国总统文在寅对中国进行国事访问，至16日。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，之后公布声明(1900)。美联储主席叶伦举行记者会(1930)。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Chris Kent)在第30届澳洲金融与银行业大会发表演说(0000)。

悉尼--澳洲央行支付政策主管Tony Richards出席2017年澳洲支付峰会的小组讨论会(0200)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至14日)。

12月14日(四)

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估，并举行记者会。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹于Canadian Club Toronto发表演说，之后举行记者会(1740)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决议。欧洲央行总裁德拉吉在利率决议会议后召开记者会。

伦敦--英国央行宣布利率决议，并公布会议记录(1200)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决议与公布货币政策，之后召开记者会(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(0800)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

12月15日(五)

云南大理--澜沧江-湄公河合作第三次外长会举行。

罗马--挪威央行副总裁Egil Matsen于罗马投资论坛发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0900)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)