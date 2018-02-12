《全球重要经济事件一览表》--2月12日-2月19日

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2月12日(一)

--中国国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜于上午10时介绍深化医改和改善医疗服务有关情况。

悉尼--澳洲央行助理总裁埃利斯在ABE预测会议发表演说(2150)。

2月13日(二)

俄亥俄州DAYTON--克利夫兰联储总裁梅斯特就经济前景发表演说(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(0800)。

2月14日(三)

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许在德国央行组织的研讨会上就“欧元体系的现金交易趋势”发表演说(1020)，并参加小组讨论(1245)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决议和货币政策报告(0830)，之后并举行新闻发布会(1000)，瑞典央行总裁英韦斯、货币政策部门主管Jesper Hansson将出席。

雅加达--印尼央行管理委员会会议(至15日)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

2月15日(四)

巴黎--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在法国财政部和国际货币基金组织(IMF)共同组织的会议上参加小组讨论(1045)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表年度主题演讲(1700)。

巴黎--法国财长勒梅尔和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就欧元区改革发表谈话(0830)。

巴黎--欧洲央行执委莫尔许发表演讲(0815)。

阿姆斯特丹--欧洲央行执委劳滕施莱格在一场名为2018荷兰银行日的活动上发表主题演讲(1200)。

加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁斯肯布理发表演说(1845)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威将在澳洲众议院常务委员会讨论经济问题(2230)。

2月16日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)谈论经济和货币政策(0730)。

马其顿史高比耶--欧洲央行执委科尔发表演说(0820)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(1200)。

2月19日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

悉尼--澳洲央行助理总裁布洛克(Michele Bullock)将在负责任的借贷(Responsible Lending and Borrowing)峰会上发表讲话(2215)。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 王灿；审校 徐文焰)