《全球重要经济事件一览表》--2月14日-2月26日

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2月14日(三)

--英国外交大臣约翰逊将发表演说，为“脱欧之路”(Road to Brexit)系列演讲拉开帷幕。

纽约--华尔街高管将在瑞士信贷年度金融服务会议上发表讲话(最后一天)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼和欧洲央行执委莫尔许将参加有关现金角色的研讨会。

柏林--德国央行执委多姆布雷特发表讲话(1300)。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许在德国央行组织的研讨会上就“欧元体系的现金交易趋势”发表演说(1020)，并参加小组讨论(1245)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决议和货币政策报告(0830)，之后并举行新闻发布会(1000)，瑞典央行总裁英韦斯、货币政策部门主管Jesper Hansson将出席。

雅加达--印尼央行管理委员会会议(至15日)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

2月15日(四)

巴黎--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在法国财政部和国际货币基金组织(IMF)共同组织的会议上参加小组讨论(1045)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表年度主题演讲(1700)。

巴黎--法国财长勒梅尔和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就欧元区改革发表谈话(0830)。

巴黎--欧洲央行执委莫尔许发表演讲(0815)。

阿姆斯特丹--欧洲央行执委劳滕施莱格在一场名为2018荷兰银行日的活动上发表主题演讲(1200)。

加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁斯肯布理发表演说(1845)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威将在澳洲众议院常务委员会讨论经济问题(2230)。

2月16日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯谈论经济和货币政策(0730)。

马其顿史高比耶--欧洲央行执委科尔发表演说(0820)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(1200)。

2月17日(六)

慕尼黑--英国首相特雷莎梅在一场会议上发表她的第一个“脱欧之路” 演讲，提出英国期望与欧盟达成的安全关系。

2月19日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

悉尼--澳洲央行助理总裁布洛克将在一场名为“负责任的放款与借贷峰会”发表讲话(2215)。

2月20日(二)

悉尼--澳洲央行将公布2月货币政策会议的会议记录(0030)。

2月21日(三)

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加彭博Mike McKee主持的问答环节(0115)。

华盛顿—美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月份政策会议之会议记录(1900)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布。

2月22日(四)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一场经济简报会，讨论飓风伊尔玛(Irma)和玛丽亚(Maria)对波多黎各和维尔京群岛经济状况的影响(1500)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克在亚特兰大联储主办的2018银行业展望会议发表讲话(1710)。

法兰克福—欧洲央行公布1月政策会议的会议记录(1230)。

2月23日(五)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在芝加哥大学布斯商学院的2018美国货币政策论坛出席小组会议，讨论美联储资产负债表报告(1515)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在上述芝加哥大学布斯商学院的论坛参加“货币政策目标评估”的小组讨论(1830)。

英国巴布拉汉--英国央行副总裁拉姆斯登与英国工业联盟(CBI)总裁Carolyn Fairbairn参加会议，就生产率和经济再平衡进行讨论。

悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议。

2月24日(六)

暂无重要经济事件。

2月25日(日)

北京--中国经济50人论坛2018年年会举行，主题为“从高速增长到高质量发展”。

2月26日(一)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在全美商业经济协会(NABE)举办的会议上就美国经济和货币政策发表讲话(1300)，美联储金融监管副主席夸尔斯也将在出席该会议，就“美联储理事会观点”发表讲话(2000)。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 王灿；审校 李婷仪)