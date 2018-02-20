《全球重要经济事件一览表》--2月20日-2月27日

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2月20日(二)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧盟财长会议。

日内瓦--德国央行执委多姆布雷特发表演讲，题目为“现在还是将来？完成欧洲银行业联盟的构建”(1730)。

纽约--瑞典央行总裁英韦斯讨论经济和货币政策(1730)。

布鲁塞尔--欧盟财长会议。

悉尼--澳洲央行将公布2月货币政策会议的会议记录(0030)。

2月21日(三)

伦敦--英国央行总裁卡尼、副总裁布罗德班特、首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹和货币政策委员会外部委员邓雷罗(Silvana Tenreyro)就央行2月通胀报告回答英国下议院财政委员会提问(1415)。

圣路易斯--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松讨论经济和货币政策(1030)。

华盛顿—美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月份政策会议之会议记录(1900)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布。

2月22日(四)

东京--美联储金融监管副主席夸尔斯在发表演讲，主题为“全球金融危机10年之后：世界经济发生了何种变化，未来走向何方？”(0515)。

温哥华--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参与一次会议的问答环节(2030)。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加彭博Mike McKee主持的问答环节(0115)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一场经济简报会，讨论飓风伊尔玛(Irma)和玛丽亚(Maria)对波多黎各和维尔京群岛经济状况的影响(1500)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克在亚特兰大联储主办的2018银行业展望会议发表讲话(1710)。

法兰克福—欧洲央行公布1月政策会议的会议记录(1230)。

2月23日(五)

纽约--欧洲央行执委科尔在2018美国货币政策论坛上发表讲话(1830)。

洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景及其对货币政策的影响发表讲话(2040)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在芝加哥大学布斯商学院的2018美国货币政策论坛出席小组会议，讨论美联储资产负债表报告(1515)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在上述芝加哥大学布斯商学院的论坛参加“货币政策目标评估”的小组讨论(1830)。

英国巴布拉汉--英国央行副总裁拉姆斯登与英国工业联盟(CBI)总裁Carolyn Fairbairn参加会议，就生产率和经济再平衡进行讨论。

悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议。

2月24日(六)

暂无重要经济事件。

2月25日(日)

北京--中国经济50人论坛2018年年会举行，主题为“从高速增长到高质量发展”。

2月26日(一)

法兰克福--欧洲央行执委科尔在欧洲央行组织的欧元无风险利率工作组(Working Group on Euro Risk-Free Rates)第一次会议上致欢迎辞(1000)。

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在全美商业经济协会(NABE)举办的会议上就美国经济和货币政策发表讲话(1300)，美联储金融监管副主席夸尔斯也将在出席该会议，就“美联储理事会观点”发表讲话(2000)。

2月27日(二)

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委莫尔许在金融科技会议上发表讲话(0805)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布货币政策会议记录(0830)。

首尔--韩国央行货币政策会议。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (整理 王颖；审校 郑茵)