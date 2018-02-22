《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日

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2月22日(四)

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许在欧洲银行业联合会(European Banking Federation)执委会会议上发表讲话(0930)。

柏林--有关金融可持续性的高级别会议。德国央行董事会成员Joachim Wuermeling教授参加小组讨论。

东京--美联储金融监管副主席夸尔斯在发表演讲，主题为“全球金融危机10年之后：世界经济发生了何种变化，未来走向何方？”(0515)。

温哥华--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参与一次会议的问答环节(2030)。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加彭博Mike McKee主持的问答环节(0115)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一场经济简报会，讨论飓风伊尔玛(Irma)和玛丽亚(Maria)对波多黎各和维尔京群岛经济状况的影响(1500)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克在亚特兰大联储主办的2018银行业展望会议发表讲话(1710)。

法兰克福—欧洲央行公布1月政策会议的会议记录(1230)。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰在一次研讨会上就信用前景发表讲话，预计他还将就经济、资本流动和泰铢汇率等问题发表看法。泰铢兑美元目前徘徊在接近四年高位水平(0300)。

2月23日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行公布货币政策会议记录(0830)。

伦敦--英国央行副总裁拉姆斯登与英国工业联盟(CBI)总干事Carolyn Fairbairn出席关于生产力和经济再平衡的小组讨论(1200)。

纽约--欧洲央行执委科尔在2018美国货币政策论坛上发表讲话(1830)。

洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景及其对货币政策的影响发表讲话(2040)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在芝加哥大学布斯商学院的2018美国货币政策论坛出席小组会议，讨论美联储资产负债表报告(1515)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在上述芝加哥大学布斯商学院的论坛参加“货币政策目标评估”的小组讨论(1830)。

悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议。

2月25日(日)

北京--中国经济50人论坛2018年年会举行，主题为“从高速增长到高质量发展”。

2月26日(一)

伦敦--英国央行副总裁康利夫在华威大学发表讲话(1800)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在欧洲央行组织的欧元无风险利率工作组(Working Group on Euro Risk-Free Rates)第一次会议上致欢迎辞(1000)。

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在全美商业经济协会(NABE)举办的会议上就美国经济和货币政策发表讲话(1300)，美联储金融监管副主席夸尔斯也将在出席该会议，就“美联储理事会观点”发表讲话(2000)。

2月27日(二)

瑞典通巴--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表演讲(0900)。

瑞典埃斯宾--瑞典央行副总裁沃尔森将讨论瑞典央行的任务，并就瑞典和国际经济形势发表看法(1700)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委莫尔许在金融科技会议上发表讲话(0805)。

亚布力--中国企业家论坛第十八届年会2月27日-3月1日在黑龙江亚布力举行，主题为“改革开放四十周年 新时代的企业家精神”。

首尔--韩国央行货币政策会议。

2月28日(三)

瑞典吕勒奥--瑞典央行总裁英韦斯讨论该央行的历史和货币的发展(1600)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学发表演讲(1000)。

华盛顿--美联储主席鲍威尔在美国众议院金融服务委员会发表半年度货币政策报告(1500)。

新加坡--第24届东盟经济部长非正式会议和第16届AEMEU贸易专员协商会议(至3月2日)。

亚布力--中国企业家论坛第十八届年会2月27日-3月1日在黑龙江亚布力举行，主题为“改革开放四十周年 新时代的企业家精神”。

3月1日(四)

希腊--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在一次会议上发表讲话，题为“新的全球化和增长挑战”(1130)。

--日本央行审议委员片冈刚士在日本冈山发表讲话。

圣保罗--纽约联邦储备银行总裁杜德利在巴西央行组织的活动上就贸易和全球化问题发表讲话(1600)。

亚布力--中国企业家论坛第十八届年会2月27日-3月1日在黑龙江亚布力举行，主题为“改革开放四十周年 新时代的企业家精神”。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 王颖；审校 徐文焰)