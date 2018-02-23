《全球重要经济事件一览表》--2月23日-3月2日

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2月23日(五)

--中国农业部就耕地轮作休耕制度试点有关情况举行新闻发布会(0200)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布货币政策会议记录(0830)。

伦敦--英国央行副总裁拉姆斯登与英国工业联盟(CBI)总干事Carolyn Fairbairn出席关于生产力和经济再平衡的小组讨论(1200)。

纽约--欧洲央行执委科尔在2018美国货币政策论坛上发表讲话(1830)。

洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景及其对货币政策的影响发表讲话(2040)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在芝加哥大学布斯商学院的2018美国货币政策论坛出席小组会议，讨论美联储资产负债表报告(1515)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在上述芝加哥大学布斯商学院的论坛参加“货币政策目标评估”的小组讨论(1830)。

悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议。

2月25日(日)

北京--中国经济50人论坛2018年年会举行，主题为“从高速增长到高质量发展”。

2月26日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济委员会发表讲话(1400)。

伦敦--英国央行副总裁康利夫在华威大学发表讲话(1800)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在欧洲央行组织的欧元无风险利率工作组第一次会议上致欢迎辞(1000)。

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在全美商业经济协会(NABE)举办的会议上就美国经济和货币政策发表讲话(1300)，美联储金融监管副主席夸尔斯也将在出席该会议，就“美联储理事会观点”发表讲话(2000)。

2月27日(二)

瑞典通巴--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表演讲(0900)。

瑞典埃斯宾--瑞典央行副总裁沃尔森将讨论瑞典央行的任务，并就瑞典和国际经济形势发表看法(1700)。

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)执委莫尔许在金融科技会议上发表讲话(0805)。

亚布力--中国企业家论坛第十八届年会2月27日-3月1日在黑龙江亚布力举行，主题为“改革开放四十周年 新时代的企业家精神”。

首尔--韩国央行货币政策会议。

2月28日(三)

瑞典吕勒奥--瑞典央行总裁英韦斯讨论该央行的历史和货币的发展(1600)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学发表演讲(1000)。

华盛顿--美联储主席鲍威尔在美国众议院金融服务委员会发表半年度货币政策报告(1500)。

新加坡--第24届东盟经济部长非正式会议和第16届AEMEU贸易专员协商会议(至3月2日)。

亚布力--中国企业家论坛第十八届年会2月27日-3月1日在黑龙江亚布力举行，主题为“改革开放四十周年 新时代的企业家精神”。

3月1日(四)

希腊--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在一次会议上发表讲话，题为“新的全球化和增长挑战”(1130)。

日本冈山--日本央行审议委员片冈刚士发表讲话。

圣保罗--纽约联邦储备银行总裁杜德利在巴西央行组织的活动上就贸易和全球化问题发表讲话(1600)。

亚布力--中国企业家论坛第十八届年会2月27日-3月1日在黑龙江亚布力举行，主题为“改革开放四十周年 新时代的企业家精神”。

3月2日(五)

布拉格--欧洲央行执委莫尔许在一个金融论坛上发表讲话(0800)。 (完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 王颖；审校 张荻)