《全球重要经济事件一览表》--2月7日-2月14日

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2月7日(三)

--中国国务院新闻办公室举行新闻发布会，交通运输部部长李小鹏、副部长刘小明介绍“四好农村路”建设和交通运输供给侧结构性改革有关情况，并答记者问(0700)。

--荷兰王国国王威廉—亚历山大将于7日至8日对中国进行工作访问。

法兰克福--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席货币及金融稳定机构(IMFS)一项餐会的问答环节(1100)。

孟买--印度央行召开货币政策委员会会议(0900)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(0800)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊和欧洲央行执委劳滕施莱格举行新闻发布会(0900)。

法兰克福--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在法兰克福的一个商业论坛发表演说(1100)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一项活动的小组讨论，活动由欧美商会和汤森路透组织，主题为“银行业文化：仍有改善空间吗？”(1330)

爱荷华州得梅因--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(1615)。

夏威夷火奴鲁鲁--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一个商界领袖午餐会上就经济发表演说(2220)。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(1700)。

惠灵顿--新西兰央行发布利率和货币政策声明(2000)。

新加坡--东南亚国家联盟(ASEAN)财经工作组会议(至2月9日)。

2月8日(四)

北京--中国商务部召开例行发布会(0200)。

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特、德国央行总裁魏德曼、欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗将在一场会议中发表演讲。

斯德哥尔摩--瑞典金融监管局(FSA)局长Erik Thedeen在斯德哥尔摩的一个会议讲话(0830)。

东京--日本央行审议委员铃木人司在和歌山县发表演说(0130)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威参加在悉尼的A50澳洲经济论坛晚宴(2100)。

堪萨斯州威奇托--堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在威奇托独立商业协会就经济前景发表演说(0200)。

雅典--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西访问雅典，与希腊总理齐普拉斯和财长察卡洛托斯召开会议，商讨希腊救助项目的最新进展和接下来的举措(至2月9日)。

伦敦--欧洲央行执委莫尔许在伦敦发表演说，演说聚焦于央行、数字货币、民间加密货币的发展、以及分布式账本技术的潜在应用(1000)。

纽约--费城联邦储备银行总裁哈克在全美高校经营管理者协会(NACUBO) 2018年捐赠和债务管理论坛发表演说(1300)。

南达科他州皮尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个集体会议，讨论货币政策、银行监管及其它问题(1400)。

法兰克福--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“欧洲背景下的货币政策问题”发表讲话(0950)。

加拿大魁北克省蒙特贝洛--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1800)。

伦敦--欧洲央行执委莫尔许发表演讲(1000)。

伦敦--英国央行发布通胀报告(1200)。

伦敦--英国央行宣布利率决定，发布会议记录(1200)。

2月9日(五)

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。

加州--英国央行副总裁康利夫在FIA SIFMA AMG资产管理衍生品论坛发表演讲(1645)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(1200)。

2月12日(一)

悉尼--澳洲央行助理总裁埃利斯在ABE预测会议发表演说(2030)。

2月13日(二)

俄亥俄州DAYTON--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表演说(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(0800)。

2月14日(三)

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表演说(1020)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决议和货币政策报告(0830)，之后并举行新闻发布会(1000)，瑞典央行总裁英韦斯、货币政策部门主管Jesper Hansson将出席。

雅加达--印尼央行管理委员会会议(至2月15日)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)