《全球重要经济事件一览表》--2月8日-2月15日

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2月8日(四)

北京--中国商务部召开例行发布会(0200)。

北京--中国国务院新闻办公室举行新闻发布会，司法部副部长熊选国介绍司法行政改革等方面情况，并答记者问(0200)。

华盛顿--美国参议院金融委员会对提名古德弗兰德出任美联储理事的人事案进行表决(1600)。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特出席GIC/SUERF/德意志银行主办的央行监管系列活动的讨论会(1045)。

斯德哥尔摩--瑞典金融监管局(FSA)局长Erik Thedeen在斯德哥尔摩的一个会议讲话(0830)。

东京--日本央行审议委员铃木人司在和歌山县发表演说(0130)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威参加在悉尼的A50澳洲经济论坛晚宴(2100)。

新加坡--东南亚国家联盟(ASEAN)财经工作组会议(至2月9日)。

堪萨斯州威奇托--堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在威奇托独立商业协会就经济前景发表演说(0200)。

雅典--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西访问雅典，与希腊总理齐普拉斯和财长察卡洛托斯召开会议，商讨希腊救助项目的最新进展和接下来的举措(至2月9日)。

伦敦--欧洲央行执委莫尔许就数字货币议题发表演说(1030)。

纽约--费城联邦储备银行总裁哈克在全美高校经营管理者协会(NACUBO) 2018年捐赠和债务管理论坛发表演说(1300)。

南达科他州皮尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个集体会议，讨论货币政策、银行监管及其它问题(1400)。

法兰克福--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“欧洲背景下的货币政策问题”发表讲话(0950)。

加拿大魁北克省蒙特贝洛--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1800)。

伦敦--英国央行发布通胀报告(1200)。

伦敦--英国央行宣布利率决定，发布会议记录(1200)。

2月9日(五)

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。

加州--英国央行副总裁康利夫在FIA SIFMA AMG资产管理衍生品论坛发表演讲(1645)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(1200)。

2月12日(一)

悉尼--澳洲央行助理总裁埃利斯在ABE预测会议发表演说(2030)。

2月13日(二)

俄亥俄州DAYTON--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表演说(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(0800)。

2月14日(三)

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表演说(1020)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决议和货币政策报告(0830)，之后并举行新闻发布会(1000)，瑞典央行总裁英韦斯、货币政策部门主管Jesper Hansson将出席。

雅加达--印尼央行管理委员会会议(至2月15日)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

2月15日(四)

巴黎--欧洲央行执委莫尔许发表演讲(0815)。

阿姆斯特丹--欧洲央行执委劳滕施莱格在一场名为2018荷兰银行日的活动上发表主题演讲(1200)。

加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁斯肯布理发表演说(1845)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 徐文焰)