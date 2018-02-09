《全球重要经济事件一览表》--2月9日-2月16日

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2月9日(五)

--中国银监会召开例行发布会，通报2017年四季度主要监管指标数据(0730)。

雅典--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西访问雅典，与希腊总理齐普拉斯和财长察卡洛托斯召开会议，商讨希腊救助项目的最新进展和接下来的举措。

新加坡--东南亚国家联盟(ASEAN)财经工作组会议。

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。

加州--英国央行副总裁康利夫在FIA SIFMA AMG资产管理衍生品论坛发表演讲(1645)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(1200)。

2月12日(一)

悉尼--澳洲央行助理总裁埃利斯在ABE预测会议发表演说(2030)。

2月13日(二)

俄亥俄州DAYTON--克利夫兰联储总裁梅斯特就经济前景发表演说(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(0800)。

2月14日(三)

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许发表演说(1020)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决议和货币政策报告(0830)，之后并举行新闻发布会(1000)，瑞典央行总裁英韦斯、货币政策部门主管Jesper Hansson将出席。

雅加达--印尼央行管理委员会会议(至15日)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

2月15日(四)

巴黎--法国财长勒梅尔和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就欧元区改革发表谈话(0830)。

巴黎--欧洲央行执委莫尔许发表演讲(0815)。

阿姆斯特丹--欧洲央行执委劳滕施莱格在一场名为2018荷兰银行日的活动上发表主题演讲(1200)。

加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁斯肯布理发表演说(1845)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

2月16日(五)

马其顿史高比耶--欧洲央行执委科尔发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(1200)。 (完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 龚芳)