《全球重要经济事件一览表》--3月6日-3月13日

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3月6日(二)

东京—日本央行总裁黑田东彦将在参议院出席提名确认听证会，此前他获政府提名在4月份当前任期结束后再连任五年(0400)。

伦敦—英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹发表演讲(1800)。

斯德哥尔摩—瑞典议会金融委员会举行货币政策公开听证会，央行总裁英韦斯和副总裁沃尔森出席(0800)。

维京群岛圣托马斯—美国纽约联储总裁杜德利参加当地一场圆桌会议，讨论飓风伊尔玛和玛丽亚过后的经济情况和重建工作(1230)。

悉尼—澳洲央行政策会议(0330)。

悉尼—澳洲央行总裁洛威发表讲话(2135)。

3月7日(三)

纽约—美联储理事布雷纳德就”经济和货币政策前景”发表讲话(0000)。

休斯顿—达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在剑桥能源周活动前参加问答环节(0130)。

波多黎各圣胡安—美国纽约联储总裁杜德利考察波多黎社区重建工作(1230)。

劳德代尔堡—美国亚特兰大联储总裁博斯蒂克发表演讲(1300)。

波多黎各圣胡安—美国纽约联储总裁杜德利参加波多黎各商会主办的活动，与经济学家讨论飓风伊尔玛和玛丽亚过后的经济情况和重建工作(1320)。

华盛顿—美联储公布经济情况褐皮书(1900)。

渥太华—加拿大央行公布利率政策决议(1500)。

斯德哥尔摩—瑞典央行常务理事会会议(0800)。

吉隆坡—马来西亚央行利率决议(0700)。

3月8日(四)

奥克兰—新西兰财政部长罗伯逊将发表演讲，谈论政府实施社会支出安排、并遵守债务和盈余限制的计划(2345)。

斯德哥尔摩—瑞典央行举办关于设定通胀率目标的研讨会(0700)。

温哥华—加拿大央行副总裁连恩在大温哥华贸易委员会发表演讲(2050)。

法兰克福—欧洲央行管理委员会会议，之后公布利率决定并由总裁德拉吉召开记者会。

东京—日本央行货币政策会议(至3月9日)

3月9日(五)

都柏林—爱尔兰央行总裁连恩就经济状况发表讲话(1300)。

法兰克福—欧洲央行执委科尔(0830)和劳滕施莱格(0845)在欧洲央行组织的高层次战略会议上发表讲话。会议主题是泛欧金融市场基础设施的网络弹性。

斯普林菲尔德—波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在斯普林菲尔德地区商会组织的”展望2018”午餐会上发表讲话(1740)。

东京—日本央行总裁黑田东彦在央行货币政策会议结束后召开记者会(0400)。

纽约—美国芝加哥联储总裁埃文斯在曼哈顿学院影子公开市场委员会就当前经济情况和货币政策发表演讲(1745)。

3月12日(一)

布鲁塞尔—欧元集团会议。

悉尼—澳洲央行助理总裁布洛克在Seamless Australia支付会议上发表讲话(2340)。

3月13日(二)

安大略—加拿大央行总裁波洛兹在安大略省金斯敦的皇后大学发表讲话(1430)。

伦敦—英国财政大臣哈蒙德就更新后的财政预测发布春季财政报告。

布鲁塞尔—欧洲经济暨财政事务理事会会议。

东京—日本央行发布1月22-23日货币政策会议的会议记录(2350)。

悉尼—澳洲央行助理总裁肯特在KangaNews DCM峰会发表演讲(2205)。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 王灿；审校 李婷仪)