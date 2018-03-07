《全球重要经济事件一览表》--3月7日-3月14日

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3月7日(三)

北京—十三届全国人大一次会议新闻中心记者会，农业部部长韩长赋，农业部新闻发言人、办公厅主任潘显政就”实施乡村振兴战略 推动农业转型升级”的相关问题回答中外记者的提问(0230)。

北京—十三届全国人大一次会议新闻中心举行记者会，邀请扶贫办主任刘永富就”打好精准脱贫攻坚战”的相关问题回答中外记者的提问(0700)。

休斯顿—达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在剑桥能源周活动前参加问答环节(0130)。

波多黎各圣胡安—美国纽约联储总裁杜德利考察波多黎社区重建工作(1230)。

劳德代尔堡—美国亚特兰大联储总裁博斯蒂克发表演讲(1300)。

波多黎各圣胡安—美国纽约联储总裁杜德利参加波多黎各商会主办的活动，与经济学家讨论飓风伊尔玛和玛丽亚过后的经济情况和重建工作(1320)。

华盛顿—美联储公布经济情况褐皮书(1900)。

渥太华—加拿大央行公布利率政策决议(1500)。

斯德哥尔摩—瑞典央行常务理事会会议(0800)。

吉隆坡—马来西亚央行利率决议(0700)。

3月8日(四)

北京—全国人大代表团全体会议审查计划报告和预算报告，推选监票人(0100)。

北京—全国政协十三届一次会议第二次全体会议，听取关于中国人民政治协商会议章程修正案（草案）的说明(0100)。

北京—十三届全国人大一次会议记者会，邀请外交部部长王毅就”中国的外交政策和对外关系”回答中外记者提问(0200)。

北京—政协十三届一次会议第二场记者会，主题是”政协委员谈推动经济高质量发展”，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民、中国进出口银行董事长胡晓炼等出席(0700)。

奥克兰—新西兰财政部长罗伯逊将发表演讲，谈论政府实施社会支出安排、并遵守债务和盈余限制的计划(2345)。

斯德哥尔摩—瑞典央行举办关于设定通胀率目标的研讨会(0700)。

温哥华—加拿大央行副总裁连恩在大温哥华贸易委员会发表演讲(2050)。

法兰克福—欧洲央行管理委员会会议，之后公布利率决定并由总裁德拉吉召开记者会。

东京—日本央行货币政策会议(至3月9日)

3月9日(五)

北京—全国人民代表大会第二次全体会议，听取最高人民法院院长周强关于最高人民法院工作的报告，听取最高人民检察院检察长曹建明关于最高人民检察院工作的报告(0700)。

都柏林—爱尔兰央行总裁连恩就经济状况发表讲话(1300)。

法兰克福—欧洲央行执委科尔(0830)和劳滕施莱格(0845)在欧洲央行组织的高层次战略会议上发表讲话。会议主题是泛欧金融市场基础设施的网络弹性。

斯普林菲尔德—波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在斯普林菲尔德地区商会组织的”展望2018”午餐会上发表讲话(1740)。

东京—日本央行总裁黑田东彦在央行货币政策会议结束后召开记者会(0630)。

纽约—美国芝加哥联储总裁埃文斯在曼哈顿学院影子公开市场委员会就当前经济情况和货币政策发表演讲(1745)。

3月10日(六)

北京—政协十三届一次会议第三场记者会，主题是”政协委员谈提高保障和改善民生水平”，恒大集团董事局主席许家印、京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东等出席(0045)。

北京—全国人大代表团全体会议审议最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告(0100)。

北京—全国政协十三届一次会议第三次全体会议(0700)。

3月11日(日)

北京—全国人大代表团全体会议审议宪法修正案草案建议表决稿，大会关于设立第十三届全国人大专门委员会的决定草案，关于第十三届全国人大专门委员会主任委员、副主任委员、委员人选的表决办法草案；酝酿第十三届全国人大法律委员会、财政经济委员会主任委员、副主任委员、委员的人选(0100)。

北京—全国人民代表大会第三次全体会议，投票表决中华人民共和国宪法修正案草案，听取全国人大常委会委员长张德江关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告(0700)。

3月12日(一)

北京—全国人大代表团全体会议审议全国人大常委会工作报告(0100)。

北京—全国政协主席团常务主席会议第一次会议，审议提交主席团第二次会议审议的选举办法草案、建议人选名单草案和各项决议草案(0700)。

北京—全国政协主席团第二次会议，审议政协第十三届全国委员会第一次会议选举办法（草案），审议通过政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员建议人选名单等(0800)。

布鲁塞尔—欧元集团会议。

悉尼—澳洲央行助理总裁布洛克在Seamless Australia支付会议上发表讲话(2340)。

3月13日(二)

北京—全国人民代表大会第四次全体会议，听取全国人大常委会副委员长李建国关于中华人民共和国监察法草案的说明，听取国务委员王勇关于国务院机构改革方案的说明(0100)。

北京—全国人大代表团全体会议审议监察法草案(0700)。

安大略—加拿大央行总裁波洛兹在安大略省金斯敦的皇后大学发表讲话(1430)。

伦敦—英国财政大臣哈蒙德就更新后的财政预测发布春季财政报告。

布鲁塞尔—欧洲经济暨财政事务理事会会议。

东京—日本央行发布1月22-23日货币政策会议的会议记录(2350)。

悉尼—澳洲央行助理总裁肯特在KangaNews DCM峰会发表演讲(2205)。

3月14日(三)

北京—全国政协主席团常务主席会议第二次会议(0100)。

北京—全国政协主席团第三次会议，通过政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员候选人名单(0200)。

北京—全国人大代表团全体会议审议国务院机构改革方案(0700)。

北京—全国政协十三届一次会议第四次全体会议，选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长、常务委员(0700)。

柏林—欧洲央行执委科尔发表讲话(0730)。

法兰克福—欧洲央行总裁德拉吉、首席经济学家普雷特、副总裁冈斯坦西欧和法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛将在欧洲央行观察家会议(ECB and Its Watchers)上讲话。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 王灿；审校 郑茵)