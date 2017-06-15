《全球重要经济事件一览表》--6月15日-6月22日

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6月15日(四)

东京--日本央行开始为期两天的货币政策会议(至16日)。

伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布会议记录。

伦敦--英国央行总裁卡尼出席伦敦市长官邸(Mansion House)银行界暨商界人士晚宴(2000)。

瑞典吕勒奥--巴塞尔银行监管委员会开会，敲定剩余的金融危机后的银行资本规则(至15日)。

卢森堡市--欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig与欧元区财长讨论救助西班牙宝培拉银行(Banco Popular)事宜。

卢森堡市--欧洲央行总裁德拉吉与欧洲央行执委科尔参加欧元集团会议。

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。

伯尔尼--瑞士央行公布2017年金融稳定报告(0430)。

布鲁塞尔--欧元区财长会议。

雅加达--印尼央行宣布利率决定。

悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在汤森路透行业活动上发表讲话(0740)。

安卡拉--土耳其央行货币政策会议。

哈尔滨--第四届中国-俄罗斯博览会(至19日)。

广州--2017(第十九届)中国风险投资论坛(至18日)。

山东青岛--金砖国家协调人第二次会议，重点讨论今年9月金砖国家领导人厦门会晤预期成果等问题(至15日)。

6月16日(五)

东京--日本央行公布货币政策决议。

巴黎--欧洲央行银行监管委员会主席努伊及欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛发表谈话。

德州达拉斯--达拉斯联储总裁柯普朗参加Park Cities Rotary Club问答环节(1645)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0800)。

卢森堡市--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将参加欧盟经济暨财政事务理事会会议。

布鲁塞尔--欧盟财长会议。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。

安徽合肥--中国科学院在安徽合肥召开新闻发布会，量子科学实验卫星首席科学家、中科院院士潘建伟介绍世界首颗量子科学实验卫星科学研究取得的重大突破并解读相关成果(0300)。

6月17日(六)

福建--第九届海峡论坛，为期一周。

6月18日(日)

--法国议会选举进行第二轮投票。

6月19日(一)

--英国启动退欧谈判

东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿召开记者会(0500)

卢森堡市--欧盟外交事务理事会会议。

纽约--芝加哥联储总裁埃文斯于纽约大学Money Marketers论坛发表演说。

坎培拉--澳洲央行总裁洛威参加一项论坛活动小组讨论会。

山东青岛--亚欧数字互联互通高级别论坛。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办(至20日)。

6月20日(二)

伯恩--瑞士央行总裁乔丹就该行扩张性货币政策发表谈话。

华盛顿--波士顿联储发布总裁罗森格伦在阿姆斯特丹会议演说的讲稿。

阿姆斯特丹--瑞典央行总裁英韦斯及副总裁史金斯利参加宏观审慎政策会议(至21日)

卢森堡市--欧盟一般事务理事会会议

悉尼--澳洲央行发布6月货币政策会议记录(0130)。

6月21日(三)

东京--日本央行总裁黑田东彦参加全国信用金库协会年会。

6月22日(四)

苏黎世--瑞士央行理事麦席勒在抵押政策会议上发表谈话。

都柏林--欧洲央行银行监管委员会委员Pentti Hakkarainen、爱尔兰央行及政府官员在银行业会议上发表谈话(0800)。

青森--日本央行副总裁岩田规久男在企业领袖会议上发表谈话。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至23日)。

惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(OCR)。

奥斯陆--在执委会宣布利率决议并发布货币政策报告后，挪威央行举行记者会(0830)。

克利夫兰--克利夫兰联储共同举办关于住房、人力资本及不平等的政策峰会。

墨西哥市--墨西哥央行发布货币政策声明。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 龚芳; 审校 张涛)