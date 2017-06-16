《全球重要经济事件一览表》--6月16日-6月23日

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6月16日(五)

东京--日本央行公布货币政策决议。

巴黎--欧洲央行银行监管委员会主席努伊及欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛发表谈话。

德州达拉斯--达拉斯联储总裁柯普朗参加Park Cities Rotary Club问答环节(1645)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0800)。

卢森堡市--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将参加欧盟经济暨财政事务理事会会议。

布鲁塞尔--欧盟财长会议。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。

--中国国新办举行国务院政策例行吹风会，央行副行长陈雨露介绍建设绿色金融改革创新实验区有关情况，国家质检总局副局长李元平介绍推进工业产品生产许可证制度改革有关情况(0200)。

安徽合肥--中国科学院在安徽合肥召开新闻发布会，量子科学实验卫星首席科学家、中科院院士潘建伟介绍世界首颗量子科学实验卫星科学研究取得的重大突破并解读相关成果(0300)。

6月17日(六)

福建--第九届海峡论坛，为期一周。

6月18日(日)

--法国议会选举进行第二轮投票。

北京--金砖国家外长会议(至19日)。

6月19日(一)

--英国启动退欧谈判

纽约--纽约联储总裁杜德利与当地企业领袖参加圆桌会议(1145)。

纽约--芝加哥联储总裁埃文斯于纽约大学Money Marketers论坛，就经济现况或货币政策发表谈话(2300)。

东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿召开记者会(0500)

卢森堡市--欧盟外交事务理事会会议。

坎培拉--澳洲央行总裁洛威参加一项论坛活动小组讨论会。

山东青岛--亚欧数字互联互通高级别论坛。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办(至20日)。

6月20日(二)

波士顿--波士顿联储发布总裁罗森格伦在阿姆斯特丹会议演说的讲稿。

卢森堡市--欧盟-蒙特内哥罗稳定暨理事会议(1400)。

伯恩--瑞士央行总裁乔丹就该行扩张性货币政策发表谈话。

阿姆斯特丹--瑞典央行总裁英韦斯及副总裁史金斯利参加宏观审慎政策会议(至21日)

卢森堡市--欧盟一般事务理事会会议

悉尼--澳洲央行发布6月货币政策会议记录(0130)。

6月21日(三)

维也纳--奥地利央行执行长Robert Zadrazil就该国银行业发表谈话(0800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦参加全国信用金库协会年会。

惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(OCR)(2100)

6月22日(四)

华盛顿--美联储理事鲍威尔在参议院金融委员会听证会作证，主题为“促进经济成长：监管者的视角”(1400)。

苏黎世--瑞士央行理事麦席勒在抵押政策会议上发表谈话。

都柏林--欧洲央行银行监管委员会委员Pentti Hakkarainen、爱尔兰央行及政府官员在银行业会议上发表谈话(0800)。

青森--日本央行副总裁岩田规久男在企业领袖会议上发表谈话。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至23日)。

奥斯陆--在执委会宣布利率决议并发布货币政策报告后，挪威央行举行记者会(0830)。

克利夫兰--克利夫兰联储共同举办关于住房、人力资本及不平等的政策峰会。

曼谷--泰国总理巴育、副总理颂吉及财长阿比萨在泰国投资论坛发表谈话。

墨西哥市--墨西哥央行发布货币政策声明。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

6月23日(五)

克利夫兰--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在该行协办的住房、人力资本及不平等的政策峰会上发表闭幕主旨演讲(1645)。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 龚芳; 审校 白云)