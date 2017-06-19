《全球重要经济事件一览表》--6月19日-6月26日

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6月19日(一)

--英国开始退欧谈判

北京--金砖国家外长会议(至19日)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格在央行一场网路安全高阶会议中发表讲话(0900)

布鲁塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席欧洲议会经济与货币事务委员会听证会并发表讲话。(1400)

纽约--纽约联储总裁杜德利与当地企业领袖参加圆桌会议(1145)。

纽约--芝加哥联储总裁埃文斯于纽约大学Money Marketers论坛，就经济现况或货币政策发表谈话(2300)。

东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿召开记者会(0500)

卢森堡市--欧盟外交事务理事会会议。

坎培拉--澳洲央行总裁洛威参加一项论坛活动小组讨论会。

山东青岛--亚欧数字互联互通高级别论坛。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办(至20日)。

6月20日(二)

上海--2017陆家嘴论坛(至21日)。本次论坛主题为：全球视野下的金融改革与稳健发展。

法兰克福--欧洲央行执委科尔出席全球金融市场协会会议。(1500)

波士顿--波士顿联储发布总裁罗森格伦在阿姆斯特丹会议演说的讲稿。

卢森堡市--欧盟-蒙特内哥罗稳定暨理事会议(1400)。

伯恩--瑞士央行总裁乔丹就该行扩张性货币政策发表谈话。

阿姆斯特丹--瑞典央行总裁英韦斯及副总裁史金斯利参加宏观审慎政策会议(至21日)

卢森堡市--欧盟一般事务理事会会议 (0800)

悉尼--澳洲央行发布6月货币政策会议记录(0130)。

6月21日(三)

华盛顿--首轮中美外交安全对话。国务委员杨洁篪将同美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯共同主持对话。

法兰克福--欧洲央行执委会召开非货币政策会议。

维也纳--奥地利央行执行长Robert Zadrazil就该国银行业发表谈话(0800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦参加全国信用金库协会年会。

惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(OCR)(2100)

6月22日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)全行委员会会议。

都柏林--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen以及爱尔兰央行和政府官员在一场银行业会议中发表演说(0920)。

华盛顿--美联储理事鲍威尔在参议院金融委员会听证会作证，主题为“促进经济成长：监管者的视角”(1400)。

苏黎世--瑞士央行理事麦席勒在抵押政策会议上发表谈话。

都柏林--欧洲央行银行监管委员会委员Pentti Hakkarainen、爱尔兰央行及政府官员在银行业会议上发表谈话(0800)。

青森--日本央行副总裁岩田规久男在企业领袖会议上发表谈话。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至23日)。

奥斯陆--在执委会宣布利率决议并发布货币政策报告后，挪威央行举行记者会(0830)。

克利夫兰--克利夫兰联储共同举办关于住房、人力资本及不平等的政策峰会。

曼谷--泰国总理巴育、副总理颂吉及财长阿比萨在泰国投资论坛发表谈话。

墨西哥市--墨西哥央行发布货币政策声明。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

6月23日(五)

克利夫兰--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在该行协办的住房、人力资本及不平等的政策峰会上发表闭幕主旨演讲(1645)。

6月24日(六)

北京--第六届世界和平论坛在中国北京清华大学举行，至25日。

6月25日(日)

瑞士巴塞尔--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利参加Andrew Crockett Memorial Lecture以及AGM小组讨论会(1215)。

6月26日(一)

里斯本--欧洲央行总裁德拉吉发表演说。

(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 李爽)