《全球重要经济事件一览表》--6月21日-6月28日

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6月21日(三)

华盛顿--首轮中美外交安全对话。国务委员杨洁篪将同美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯共同主持对话。

上海--2017陆家嘴论坛。本次论坛主题为：全球视野下的金融改革与稳健发展。

阿姆斯特丹--瑞典央行总裁英韦斯及副总裁史金斯利参加宏观审慎政策会议(最后一日)。

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒在德国企业治理会议上发表演说。

法兰克福--欧洲央行执委会召开非货币政策会议。

维也纳--奥地利央行执行长Robert Zadrazil就该国银行业发表谈话(0800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦参加全国信用金库协会年会。

惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(OCR)(2100)

6月22日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)全行委员会会议。

都柏林--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen以及爱尔兰央行和政府官员在一场银行业会议中发表演说(0820)。

华盛顿--美联储理事鲍威尔在参议院金融委员会听证会作证，主题为“促进经济成长：监管者的视角”(1400)。

苏黎世--瑞士央行理事麦席勒在抵押政策会议上发表谈话。

都柏林--欧洲央行银行监管委员会委员Pentti Hakkarainen、爱尔兰央行及政府官员在银行业会议上发表谈话(0800)。

青森--日本央行副总裁岩田规久男在企业领袖会议上发表谈话。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至23日)。

奥斯陆--在执委会宣布利率决议并发布货币政策报告后，挪威央行举行记者会(0830)。

克利夫兰--克利夫兰联储共同举办关于住房、人力资本及不平等的政策峰会。

曼谷--泰国总理巴育、副总理颂吉及财长阿比萨在泰国投资论坛发表谈话。

墨西哥市--墨西哥央行发布货币政策声明。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

--由中国国际经济交流中心主办的第九十六期 “经济每月谈”举行，本期主题：湾区经济发展及研究成果。

6月23日(五)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议。

芝加哥--美国联邦储备理事会理事鲍威尔就“中央结算和流动性”发表演说(1815)。

田纳西州--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1515)。

克利夫兰--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在该行协办的住房、人力资本及不平等的政策峰会上发表闭幕主旨演讲(1640)。

北京--2017金融科技与金融安全峰会暨‘番钛客2017’金融科技双创大赛颁奖盛典”，主题为创新金融科技，夯实安全壁垒。

6月24日(六)

北京--第六届世界和平论坛在中国北京清华大学举行，至25日。

6月25日(日)

瑞士巴塞尔--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利参加Andrew Crockett Memorial Lecture以及AGM小组讨论会(1215)。

6月26日(一)

里斯本--欧洲央行总裁德拉吉发表演说。

澳洲新南威尔斯--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演说(0510)。

6月27日(二)

中国大连--2017夏季达沃斯论坛，至29日。

悉尼--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演说(0805)。

密西根州--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一场公众大会并出席问答环节(2130)。

伦敦--美国费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景和国际贸易发表演说(1515)

斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议(0700)。

马尼拉--即将接任菲律宾央行总裁的埃斯佩尼拉发表演说(0600)。

6月28日(三)

里斯本--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(1330)

加拿大卡加利--加拿大央行副总裁帕特森发表演说(1815)。

澳洲堪培拉--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就全球经济增长发表演说(0730)。

(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 白云)