《全球重要经济事件一览表》--6月23日-6月30日

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6月23日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一日)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议。

芝加哥--美国联邦储备理事会理事鲍威尔就“中央结算和流动性”发表演说(1815)。

田纳西州--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1515)。

克利夫兰--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在该行协办的住房、人力资本及不平等的政策峰会上发表闭幕主旨演讲(1640)。

北京--2017金融科技与金融安全峰会暨‘番钛客2017’金融科技双创大赛颁奖盛典，主题为创新金融科技，夯实安全壁垒。

6月24日(六)

北京--第六届世界和平论坛在中国北京清华大学举行(至25日)。

6月25日(日)

瑞士巴塞尔--美国纽约联储总裁杜德利参加Andrew Crockett Memorial Lecture以及AGM小组讨论会(1215)。

6月26日(一)

里斯本、辛特拉--欧洲央行总裁德拉吉在里斯本和辛特拉发表演说。

澳洲新南威尔斯--美国旧金山联储总裁威廉姆斯发表演说(0510)。

曼谷--泰国总理巴育上将、副总理颂吉和财政部长阿比萨将在泰国投资论坛发表讲话(最后一日)。

莫斯科--印度财政部长兼国防部长杰特利访问俄罗斯(最后一日)。

6月27日(二)

伦敦--英国央行公布金融稳定报告。

大连--2017大连夏季达沃斯论坛(至29日)。主题为“在第四次工业革命中实现包容性增长”。国务院总理李克强将出席，并同与会的芬兰、瑞典等国领导人举行会谈。

密西根州--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加一场公众大会，并出席问答环节(2130)。

伦敦--美国费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景和国际贸易发表演说(1515)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议(0700)。

马尼拉--即将接任菲律宾央行总裁的埃斯佩尼拉发表演说(0600)。

悉尼--美国旧金山联储总裁威廉姆斯发表演说(0805)。

6月28日(三)

里斯本--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(1330)

加拿大卡加利--加拿大央行副总裁帕特森发表演说(1815)。

澳洲堪培拉--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就全球经济增长发表演说(0730)。

6月29日(四)

东京--日本央行审议委员原田泰在一场资本市场论坛上发表谈话(0630)。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议，将发布声明。

6月30日(五)

暂无重要经济事件预告。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (整理 王颖；审校 陈宗琦)