《全球重要经济事件一览表》--6月28日-7月5日

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6月28日(三)

大连--2017大连夏季达沃斯论坛(至29日)，主题为“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

北京--中国国台办例行新闻发布会(0200)。

北京--亚洲相互协作与信任措施会议非政府论坛第二次会议(至29日)，主题为“亚信25年：为了亚洲的安全与发展”。

葡萄牙辛特拉--英国央行总裁卡尼在2017年欧洲央行中央银行论坛一个政策小组会议上发表讲话(1330)。

葡萄牙辛特拉--欧洲央行总裁德拉吉在该行的中央银行论坛上，参加一个政策小组讨论(1430)；央行执委冈斯坦西欧主持“商业周期、成长与宏观经济政策”的小组讨论；执委莫尔许主持论坛第二场“商业周期、成长与宏观经济政策”小组会议(0900)。

德国波恩--欧洲央行执委劳滕施莱格在庆祝德国金融监管局(Bafin)成立周年的座谈会上发表讲话(1045)。

里斯本--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(1330)。

加拿大卡加利--加拿大央行副总裁帕特森发表演说(1815)。

澳洲堪培拉--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就全球经济增长发表演说(0730)。

6月29日(四)

香港--中国国家主席习近平赴港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区(至7月1日)。

--中国外交部举行中外媒体吹风会，请外交部、财政部和商务部有关负责人介绍习近平主席对俄罗斯、德国进行国事访问并出席在德国汉堡G20领导人第十二次峰会有关情况。(0100)

湖南长沙--第15届东亚论坛。论坛主题：“10+3合作20周年：迈向东亚经济共同体”(至7月1日)。

日本福冈--中日第七轮海洋事务高级别磋商，中日双方外交、防务、海上执法和海洋管理等部门的人员将参加。

维也纳--奥地利财长谢林为联合奥地利机构(JVI)25周年会议致开幕词(1215)。

意大利佛罗伦萨--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在一个研讨会期间的餐会上发表演讲，研讨会主题为金融银行业解决方案(1830)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在一场经济会议上发表演说(会议至30日)。

东京--日本央行审议委员原田泰在一场资本市场论坛上发表谈话(0630)。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议，将发布声明。

6月30日(五)

柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话(1130)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔发表演讲。

7月2日(日)

上海--2017上海台北城市论坛。

7月3日(一)

--中国国家主席习近平将对俄罗斯、德国进行国事访问(至6日)。

伦敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在英国央行举办的一场会议上发表讲话(0835)。英国央行首席经济学家霍尔丹在晚宴上发表演讲(1730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议和货币政策会议(0700)。

7月4日(二)

悉尼--澳洲央行举行货币政策会议(0430)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发表执行委员会利率决定，之后召开新闻发布会并发布货币政策报告。

德国汉堡--瑞典央行副总裁史金斯利将参与汉堡国际经济研究所主题为《离不开全球化？》的会议，并参与《数字转型与创新》小组讨论(1350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森将参与瑞典银行(Swedbank)举办的活动，主题为“我们的经济形势--政治不确定性下的挑战与机遇”(1100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森参与服务行业从业者组织Almega及瑞典央行举办的活动，主题为“明天的回购利率决定及货币政策未来”(1230)。

7月5日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森出席一场行业活动，主题为“2020年欧盟的金融稳定”(1025)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森出席一场探讨瑞典楼市泡沫的活动(1100)。

曼谷--泰国央行举行货币政策会议。

曼谷--第24届东南亚国家联盟(ASEAN)-欧盟高阶官员会议(至7月6日)。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 李婷仪 审校 龚芳)