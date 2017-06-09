《全球重要经济事件一览表》--6月9日-6月16日

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6月9日(五)

渥太华--加拿大财长摩尔诺与美国财长努钦举行会谈。

莫斯科--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜于俄罗斯下议院发表演说。

法勒他--欧盟一般事务理事会举行非正式会议(最后一日)

卢森堡市--欧盟司法与内政委员会会议(最后一日)

马德里--西班牙央行总裁林德发表演说(1030)。

新德里--印度央行副总裁Viral Acharya与印度政府首席经济顾问Arvind Subramanian于印度国际经济关系研究委员会(ICRIER)举行的G20事务会议上发表演说(最后一日)。

约翰内斯堡--南非财长吉加巴发表讲话(1600)。

6月10日(六)

河北廊坊--2017中国新城新区发展国际高峰论坛(至11日)。

6月11日(日)

--法国议会选举第一轮投票(第二轮投票在6月18日)。

北京--2017中关村创新论坛。

6月12日(一)

香港--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(0830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100)。

加拿大温尼伯--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1805)。

6月13日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率政策会议(至14日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席瑞典议会金融委员会听证会。

6月14日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦就利率举行记者会。

华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)，之后召开记者会。

曼谷--泰国副总理颂吉、财政部长阿比萨及央行总裁威拉泰在一项金融科技研讨会中发表演说。

法兰克福--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和德国央行总裁魏德曼在一次会议上发表演说。

雅加达--印尼央行理事会会议(至15日)。

--中国5月国民经济运行情况新闻发布会(0200)。

6月15日(四)

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。

卢森堡市--欧元集团会议。

伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布会议记录。

东京--日本央行开始为期两天的货币政策会议(至16日)。

伯尔尼--瑞士央行公布2017年金融稳定报告。

布鲁塞尔--欧元区财长会议。

雅加达--印尼央行宣布利率决定。

悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在汤森路透行业活动上发表讲话(0740)。

哈尔滨--第四届中国-俄罗斯博览会，至19日。

广州--2017(第十九届)中国风险投资论坛，至18日。

6月16日(五)

德州达拉斯--达拉斯联储总裁柯普朗参加Park Cities Rotary Club问答环节(1645)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0800)。

卢森堡市--欧盟经济暨财政事务理事会会议。

布鲁塞尔--欧盟财长会议。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。

(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 陈宗琦；审校 张涛)