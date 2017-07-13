《全球重要经济事件一览表》--7月13日-7月20日

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7月13日(四)

--第72届联合国大会主席米罗斯拉夫·莱恰克访华，至14日。中方领导人将予以会见，中国外长王毅将与他举行会谈。双方将就联大工作、落实2030年可持续发展议程等国际和地区问题以及中国与联合国合作交换意见。

巴黎--国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告(IEA月报)(0800)

华盛顿--美联储主席叶伦在美国参议院金融委员会作半年度货币政策证词陈述(1400)。

爱达荷VICTOR--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1530)。

马萨诸塞州剑桥--美联储理事布雷纳德就货币政策发表讲话(1700)。

巴黎--法国和德国领导人峰会。

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(0700)。

7月14日(五)

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就奥地利央行公布半年度金融稳定报告举行记者会(0800)。

墨西哥城--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在关于美联储和货币政策的会议上发表讲话(1330)。

7月17日(一)

布鲁塞尔--欧盟外交事务理事会会议。

--巴勒斯坦国总统阿巴斯对中国进行国事访问，至20日；中国国家主席习近平、国务院总理李克强、委员长张德江分别同阿巴斯会谈会见。

--突尼斯外长朱海纳维对中国进行正式访问，至21日；中国领导人将会见朱海纳维外长，王毅外长将和朱海纳维外长举行会谈。

7月18日(二)

布鲁塞尔--欧盟一般事务理事会会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月政策会议纪录(0730)。

开普敦--南非央行开始三日货币政策会议(至7月20日)。

悉尼--澳洲央行将公布7月货币政策会议记录(0130)。

7月19日(三)

华盛顿--首轮中美全面经济对话举行，中国国务院副总理汪洋与美国财长姆努钦、商务部长罗斯将共同主持对话。

东京--日本央行召开货币政策会议(至7月20日)。

悉尼--澳洲央行经济分析部负责人Alexandra Heath发表讲话(0530)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至7月20日)。

7月20日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决议。之后欧洲央行总裁德拉吉举行记者会(1230)。

约翰尼斯堡--南非财长吉加巴(Malusi Gigaba)就根本性经济转型发表谈话(1600)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 王颖)