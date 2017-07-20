《全球重要经济事件一览表》--7月20日-7月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月20日(四)

--中国国新办举行新闻发布会，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2017年上半年外汇收支数据有关情况，并答记者问(0200)。

--中国商务部例行发布会，新闻发言人对外发布2017年上半年消费市场运行情况和2016年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价的相关情况(0200)。

东京--日本央行公布利率决定。之后总裁黑田东彦将在0630GMT举行记者会。

雅加达--印尼央行公布利率决定。

开普敦--南非央行公布利率决定。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议并宣布利率决议。之后欧洲央行总裁德拉吉举行记者会(1230)。

约翰尼斯堡--南非财长吉加巴就根本性经济转型发表谈话(1600)。

7月21日(五)

--中国外交部和内蒙古自治区政府举行全球推介活动，主题是“开放的中国：壮美内蒙古 诚邀五洲客”(0730)。

约翰内斯堡--南非财长吉加巴在南非美商会的网络早餐会上发表讲话(0530)。

阿德莱德--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(0240)。

墨尔本--澳洲央行助理总裁Michele Bullock发表讲话(0415)。

7月24日(一)

东京--日本央行公布6月15-16日货币政策会议的会议记录(2350)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议、欧盟经济暨财政事务理事会预算问题会议。

约翰内斯堡--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚和南非财长吉加巴举行新闻简报会(0800)。

7月25日(二)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两日的议息会议。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月26日)。

7月26日(三)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。

东京--日本央行副总裁中曾宏在广岛对商界领袖发表讲话(0130)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威发表讲话(0305)。

7月27日(四)

东京--日本央行公布7月19-20日政策会议中审议委员的意见摘要(2350)。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)